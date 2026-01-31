NYT: Trump analizează un scenariu “Maduro” pentru Iran. Planuri militare extinse vizează inclusiv schimbarea de regim

Opțiunile depășesc propunerile pe care Trump le-a luat în considerare acum două săptămâni. Sursa foto: Hepta

Planurile analizate de președintele SUA, Donald Trump, depășesc opțiunile pe care le-a luat în considerare cu câteva săptămâni în urmă, în contextul protestelor pe scară largă împotriva guvernului iranian.

În ultimele zile, președintelui Trump i s-a prezentat o listă extinsă de opțiuni militare potențiale împotriva Iranului, menite să provoace daune suplimentare instalațiilor nucleare ale țării sau chiar să-l înlăture pe liderul suprem al Iranului, potrivit mai multor oficiali americani, citați de NYT.

Opțiunile depășesc propunerile pe care Trump le-a luat în considerare acum două săptămâni, ca mijloc de a-și respecta promisiunea de a opri uciderea protestatarilor de către forțele de securitate guvernamentale iraniene și milițiile afiliate, au declarat oficialii.

Setul actual de opțiuni include chiar și potențialul ca forțele americane să efectueze raiduri asupra unor situri din interiorul Iranului, iar acest lucru vine într-un context diferit, acum că protestele au fost înăbușite brutal, cel puțin pentru moment.

Trump a cerut Iranului să ia măsuri suplimentare pentru a pune capăt eforturilor de a construi o armă nucleară și pentru a opri sprijinul acordat grupărilor care au vizat de mult timp Israelul și au destabilizat Orientul Mijlociu. El și principalii săi consilieri analizează dacă să își îndeplinească amenințările cu acțiuni militare pentru a atinge aceste obiective și, eventual, pentru a produce o schimbare de guvern.

Președintele rămâne deschis găsirii unei soluții diplomatice

Trump nu a autorizat încă acțiuni militare și nici nu a ales dintre opțiunile prezentate de Pentagon, au declarat oficialii. Președintele rămâne deschis găsirii unei soluții diplomatice, iar unii oficiali au recunoscut că telegrafiarea amenințărilor cu acțiuni militare a avut scopul de a-i determina pe iranieni să intre în negocieri. În ultimele zile, el a reflectat asupra faptului dacă schimbarea regimului ar fi o opțiune viabilă.

„În calitate de comandant suprem al celei mai puternice armate din lume, președintele Trump are multe opțiuni la dispoziție în ceea ce privește Iranul”, a declarat Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, într-un comunicat. „Președintele a declarat că speră că nu va fi necesară nicio acțiune, dar regimul iranian ar trebui să încheie o înțelegere înainte de a fi prea târziu.”

În mijlocul protestelor care au cuprins Iranul în urmă cu câteva săptămâni, administrația Trump a analizat atacuri împotriva programului nuclear iranian, precum și atacuri împotriva unor ținte mai simbolice, cum ar fi sediul miliției responsabile pentru o mare parte din reprimarea protestelor. Trump a exclus brusc orice acțiune militară în acel moment, după ce autoritățile iraniene au declarat că au anulat sute de execuții programate, iar Israelul și națiunile arabe i-au cerut președintelui să amâne orice atacuri.

Trump, spun oficialii, adoptă o abordare similară față de Iran ca și față de Venezuela, unde Statele Unite au adunat forțe chiar în largul coastei sale timp de luni de zile, ca parte a unei campanii de presiune pentru a-l înlătura pe Nicolás Maduro, liderul țării. Eforturile de a-l convinge pe Maduro să părăsească Venezuela au eșuat în acest caz, determinând forțele americane să atace țara și să-l captureze. El și soția sa sunt acum reținuți pentru a fi judecați într-un centru federal de detenție din Brooklyn.

În ceea ce privește Iranul, oficialii rămân sceptici că Teheranul ar accepta condițiile prezentate de Statele Unite. Acestea includ încetarea permanentă a oricărei îmbogățiri de uraniu și renunțarea la toate stocurile sale nucleare actuale, începând cu cele peste 960 de livre de uraniu care au fost îmbogățite până la niveluri apropiate de cele de tip bombă nucleară. Cea mai mare parte a acestui material, însă, rămâne îngropată sub molozul creat de atacurile din iunie.

Dar cererile merg mai departe și includ limite privind raza de acțiune și numărul de rachete balistice din arsenalul Iranului și încetarea oricărui sprijin pentru grupurile intermediare din Orientul Mijlociu, inclusiv Hamas, Hezbollah și Houthii care operează în Yemen. Acceptarea limitelor de rachete ar face, în esență, imposibilă pentru Iran să atace Israelul.

Un oficial american a declarat că Trump și principalii săi consilieri erau conștienți de faptul că orice operațiune în Iran ar fi mult mai dificilă decât ceea ce au făcut Statele Unite în Venezuela. Dificultatea și pericolul pentru forțele americane ar fi mult mai mari, iar Iranul este un adversar mult mai capabil decât Venezuela.

Care sunt planurile militare analizate de Trump

Trump încă analizează gama de opțiuni, despre care oficialii au spus că s-ar putea aplica toate împreună sau într-o combinație.

Printre cele mai riscante ar fi trimiterea în secret a unor comandouri americane pentru a distruge sau a deteriora grav părți ale programului nuclear iranian care nu au fost deja avariate în bombardamentul american din iunie anul trecut. Forțele americane s-au antrenat de mult timp pentru misiuni specializate, cum ar fi intrarea în țări precum Iranul pentru a viza situri nucleare sau alte ținte de mare valoare.

Trump și-a exprimat în trecut rezervele cu privire la trimiterea forțelor americane pe teren și a menționat în repetate rânduri operațiunea eșuată a președintelui Jimmy Carter din 1980, de salvare a 52 de ostatici americani ținuți în Iran, ca un motiv de prudență.

O altă opțiune ar fi o serie de atacuri împotriva țintelor militare și a altor ținte de conducere, care ar provoca o asemenea tulburare încât ar putea crea condițiile pe teren pentru ca forțele de securitate iraniene sau alte forțe să îl înlăture pe liderul suprem în vârstă de 86 de ani, ayatollahul Ali Khamenei. Nu este clar în această opțiune cine ar guverna țara dacă liderul suprem ar fi înlăturat sau dacă vreun succesor ar fi mai deschis la negocieri cu Statele Unite.

Israelul face presiuni pentru o a treia opțiune: dorește ca Statele Unite să i se alăture în relansarea atacurilor asupra programului de rachete balistice al Iranului, pe care oficialii din serviciile de informații spun că Iranul l-a reconstruit în mare parte de când Israelul a devastat programul în războiul de 12 zile din iunie anul trecut, au declarat oficialii.

Contraamiralul Ali Shamkhani, șeful unui organism nou creat care supraveghează operațiunile militare din Iran, a declarat miercuri că orice atac al Statelor Unite va fi considerat un act de război și că Iranul va răspunde în forță și va viza Tel Aviv.

Din acest motiv, oficialii israelieni sunt profund îngrijorați de programul de rachete al Iranului, care poate atinge ținte civile și militare în tot Israelul.