Milioane de oameni cu origini italiene și-au pierdut dreptul la cetățenie. Care este motivul

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

De când Italia a devenit o țară în 1861, a existat o modalitate sigură de a ști cine este și cine nu este cetățean italian: prin a te uita la părinții lor. Prima pagină a codului civil, publicat în 1865 ca regulament al celei mai noi țări din Europa, declara că un copil născut de un cetățean italian era cetățean italian. Acest principiu pare acum să se schimbe, punând capăt viselor diasporei de a se întoarce în țara mamă și însemnând că italienii care se mută în străinătate riscă să le refuze cetățenia descendenților lor, scrie CNN.

Joi, Curtea Constituțională a anunțat că va da câștig de cauză guvernului și controversatei sale legi din 2025 care restricționa cetățenia pentru cei născuți în străinătate. Legea, emisă în martie anul trecut printr-un decret de urgență, a fost contestată de patru judecători, care i-au pus la îndoială constituționalitatea.

Acum, după ce prima dintre cele patru audieri a avut loc miercuri, o declarație emisă de instanță indică faptul că va susține poziția guvernului.

„Curtea Constituțională a declarat chestiunile de legitimitate constituțională ridicate de instanța de la Torino parțial nefondate și parțial inadmisibile”, a anunțat instanța. Se așteaptă ca aceasta să publice un verdict detaliat în următoarele săptămâni.

Anunțul va fi o lovitură devastatoare pentru cei care credeau că instanța va susține istoria de 160 de ani a cetățeniei italiene prin descendență.

„A fost o intervenție extrem de clară și dură, așa că am avut speranța că va fi judecată cu încălcarea unor puncte constituționale, dar acest lucru nu a fost recunoscut de instanță”, a declarat pentru CNN profesorul Corrado Caruso, unul dintre avocații care au pledat împotriva noii legi.

Regulile privind cetățenia Italiei au fost legate de diaspora sa încă de la înființarea țării.

Anterior, italienii care se mutau în străinătate puteau transmite cetățenia copiilor lor, atâta timp cât nu renunțau la ea sau nu o pierdeau, adesea prin dobândirea unei alte naționalități. Ceea ce mulți văd acum drept țara „dolce vita” a fost odată o națiune săracă care, între 1861 și 1918, a văzut 16 milioane de cetățeni emigrând pentru o viață mai bună.

Mulți dintre cei care au plecat din necesitate, mai degrabă decât din proprie voință, se considerau italieni pe viață și au ales să-și păstreze cetățenia în timp ce trăiau și lucrau în străinătate, ceea ce înseamnă că cetățenia, împreună cu tradițiile culturale, a fost transmisă din generație în generație, sau „ius sanguinis”.

Instaurat în 1865, principiul ius sanguinis a fost confirmat în prima lege italiană privind cetățenia specifică din 1912, care a adăugat o clauză care stipula că italienii născuți și rezidenți în străinătate își vor păstra cetățenia, și apoi din nou într-o lege din 1992.

Totuși, o lege introdusă pe 28 martie anul trecut printr-un decret de urgență prevede că doar cei cu un părinte sau un bunic născut în Italia vor fi recunoscuți ca cetățeni. De asemenea, legea interzice efectiv dubla cetățenie pentru diaspora, deoarece părintele sau bunicul respectiv trebuie să fi deținut exclusiv cetățenie italiană la momentul nașterii descendentului său sau la propriul deces, dacă acesta a survenit mai devreme.

„A fost o situație politică uriașă”

Există de mult timp plângeri de ambele părți cu privire la dobândirea cetățeniei de către descendenții născuți în străinătate.

Pentru cei născuți în străinătate, obținerea recunoașterii este un proces lung și costisitor. Aceștia trebuie să obțină certificate de naștere, căsătorie și deces din orașele natale ale strămoșilor lor, ceea ce poate dura ani de zile, cu un cost de până la 300 de euro per document, să dovedească că nimeni din linia lor ancestrală nu și-a pierdut cetățenia, apoi să obțină o programare la consulatul local, unde listele de așteptare pot ajunge până la 10 ani, asta dacă reușesc să obțină un loc.

Angajarea unui avocat pentru a da guvernul în judecată poate accelera procesul, dar costurile pot ajunge la zeci de mii de euro pentru o familie.

Mai mult, femeile nu au putut transmite cetățenia până în 1948, ceea ce înseamnă că descendenții femeilor italiene care au născut înainte de această perioadă nu au putut fi recunoscuți. Din 2009, multe au dat statul în judecată cu succes pentru discriminare de gen.

Între timp, instanțele regionale din Italia sunt aglomerate cu mii de cazuri de cetățenie, în timp ce consulatele sunt inundate de cereri.

„Între 2014 și 2024, numărul cetățenilor italieni care locuiesc în străinătate a crescut de la 4,6 milioane la 6,4 milioane”, a declarat Ministerul de Externe al Italiei la momentul adoptării decretului.

Consulatele italiene ale Argentinei au procesat 30.000 de cereri în 2024, cu 10.000 mai mult decât în ​​anul precedent.

„Acordarea cetățeniei a fost percepută ca fiind problematică din diverse motive. Au existat o mulțime de cereri, consulatele nu au putut ține pasul. Exista ideea că descendenții ar fi avut legături slabe cu Italia de-a lungul timpului. Se considera că nu participau la îndatoririle civile - nu se aflau în țară, nu plăteau impozite. Mai mult, exista o problemă geopolitică. Acești cetățeni se puteau deplasa în întreaga lume cu pașapoartele lor italiene, așa că poate a existat o oarecare presiune din partea aliaților istorici ai Italiei”, a spus Caruso, profesor de drept la Universitatea din Bologna.

„Nu eram optimist în privința șanselor noastre, pentru că mi-am dat seama că guvernul și avocații săi aveau opinii extrem de puternice cu privire la această reformă. Era o reformă de amploare politică. Deci erau interese în joc”, a subliniat el.

Cetățenia prin descendență nu a fost întotdeauna atât de nepopulară. La Jocurile Olimpice de la Tokyo, 12% din echipa națională a Italiei s-a născut în străinătate, inclusiv 10 în SUA. Și cu trei luni înainte de introducerea noului decret, președintele argentinian de extremă dreapta, Javier Milei , un aliat al prim-ministrului Giorgia Meloni, a primit cetățenia prin descendență în timpul unei vizite de stat în Italia.

O populație în scădere

În timp ce Italia își închide ușa diasporei, țara continuă să se confrunte cu o populație în scădere și îmbătrânire.

În 2024, un număr record de 155.732 de italieni au emigrat, iar peste o jumătate de milion de locuitori au părăsit țara între 2020 și 2024. Majoritatea emigranților au plecat din Sicilia, unde autoritățile locale întreprinzătoare au încercat să redreseze echilibrul atrăgând descendenții italieni din străinătate. În Mussomeli, un oraș cunoscut pentru proiectul său de locuințe de un euro, medici argentinieni au fost recrutați pentru a angaja spitalul local aflat în dificultate. Astfel de proiecte nu vor mai fi posibile în cadrul noilor restricții privind cetățenia.

„Acest lucru a dus la eliminarea unui număr mare de descendenți care solicitaseră recunoașterea cetățeniei, dar nu primiseră o numire. Există acum o disparitate în cadrul familiilor nucleare. Un frate ar putea avea cetățenie, dar altul nu ar putea beneficia de același tratament”, a spus Caruso.

Avocatul statului a susținut cu succes că descendenții care până acum fuseseră considerați cetățeni născuți s-au născut de fapt cu așteptarea cetățeniei și dacă nu o revendicaseră oficial până în 2025, aveau o „legătură fictivă” cu țara și își pierduseră dreptul la aceasta.

Verdictele curții constituționale nu pot fi atacate cu apel, iar Caruso s-a arătat descurajat.

„Nu vreau să-mi pierd speranța. Poate că nu este sfârșitul războiului, dar va fi un război dificil”, a spus el.

Deși curtea constituțională mai are de analizat celelalte două sesizări, el consideră că ultima speranță a descendenților va fi instanțele UE.

„Oricine a depus deja dosarul ar trebui să solicite judecătorului să-l trimită la Luxemburg”, a spus el, adăugând că nu a sfătuit pe nimeni care nu a depus încă dosarul să continue.

„O luptă lungă”

Nu toată lumea este însă atât de pesimistă. Un alt avocat specializat în cetățenie, Marco Mellone, a declarat pentru CNN că lucrurile s-ar putea schimba în continuare.

„Asta nu înseamnă că noua lege este 100% valabilă și pentru totdeauna. Mai există loc pentru dezbateri în cazurile aduse de judecătorii italieni la curtea constituțională. În iulie 2025, curtea constituțională a emis o hotărâre prin care a afirmat că descendenții aveau dreptul la cetățenia italiană la naștere. Și-au schimbat opinia, presupun. Este foarte ciudat”, a spus el.

Mellone intenționează să atace noua lege în cadrul audierii sale separate din 14 aprilie la Curtea de Casație, cea mai înaltă autoritate juridică a Italiei, a cărei opinie are prioritate față de cea a curții constituționale.

„Este o zi foarte tristă pentru milioane de oameni, dar nu am studiat dreptul timp de 25 de ani ca să văd așa ceva. Descendenții s-au născut cetățeni italieni. Dacă ești cetățean la naștere, ai un drept de care nimeni nu se poate atinge. Nu poți spune că ceea ce am spus când te-ai născut nu a fost adevărat, că nu mai ești cetățean italian. Nu poți spune că am glumit. Acesta este primul pas într-o lungă luptă”, a subliniat el.

El a sfătuit descendenții cu un caz deja în curs de soluționare a instanțelor să solicite o amânare până în toamnă. Pentru cei care nu au depus încă cererea, el a sugerat să aștepte.

„Cu această hotărâre va fi mult mai mult de lucru pentru avocați acum decât înainte, dar sunt în continuare încrezător”, a spus el. „Un pic mai puțin încrezător decât săptămâna trecută. Dar, deși bătălia este pierdută, războiul nu este.”