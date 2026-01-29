CNN: Trump ia în calcul să bombardeze din nou Iranul. Care ar putea fi principalele ținte ale armatei SUA

Portavionul Abraham Lincoln. Foto: Hepta

Președintele american, Donald Trump, ia în considerare un nou atac major împotriva Iranului, după ce discuțiile preliminare dintre guvernul ameican și regimul de la Teheran privind limitarea programului nuclear al țării și a producției de rachete balistice nu au dat rezultate, au declarat surse bine informate pentru CNN.

Potrivit acestora, Casa Albă ar putea ordona atacuri aeriene împotriva liderilor și forțelor de securitate iraniene, personaje pe care SUA le consideră responsabile pentru reprimarea protestelor și uciderea protestatarilor.

În plus, forțele americane ar putea viza organizații guvernamentale și instalațiile nucleare iraniene. Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la acțiunile ulterioare, dar nu a exclus opțiunea forței după ce a trimis în Orientul Mijlociu un grup de atac al portavionului condus de portavionul USS Abraham Lincoln.

În condițiile amenințărilor cu acțiuni militare, SUA au stabilit condiții prealabile pentru o întâlnire cu oficialii iranieni. Acestea, potrivit surselor CNN, includ renunțarea la îmbogățirea uraniului, limitarea programului de rachete balistice și încetarea sprijinului pentru forțele de interpuși ale regimului din regiune.

Cea mai problematică problemă, însă, a fost cererea SUA ca Iranul să limiteze raza de acțiune a rachetelor sale balistice. Potrivit surselor canalului, regimul de la Teheran a respins această cerere și este dispus doar să discute despre programul său nuclear. În mod ideal, Trump dorește să dea o lovitură puternică pentru a forța regimul să accepte cerințele SUA, a menționat una dintre surse.

Cu o zi înainte, președintele SUA a amenințat că va ataca Iranul chiar mai sever decât în ​​vara anului 2025, când instalațiile nucleare ale țării au fost distruse.

„Să sperăm că Iranul va veni rapid la masa negocierilor și va ajunge la un acord corect și echitabil - FĂRĂ ARME NUCLEARE - care să beneficieze toate părțile”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Ca răspuns, ministrul adjunct de externe iranian, Kazem Gharibabadi, a declarat că Iranul intră în a treia fază a conflictului său cu SUA și Israel. El a menționat războiul de 12 zile din vara anului 2025 și protestele de masă din decembrie și începutul lunii ianuarie, pe fondul crizei economice, ca fiind primele două. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a precizat, de asemenea, că țara este pregătită să răspundă „imediat și puternic” oricărei agresiuni.

Potrivit publicației The New York Times , aliații SUA din Orientul Mijlociu au depus eforturi pentru a preveni un atac militar asupra Iranului, recent. Mai exact, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a vorbit telefonic cu președintele iranian, Masoud Pezeshkian, și a cerut „rezolvarea disputelor prin dialog, într-un mod care să consolideze securitatea și stabilitatea în regiune”.