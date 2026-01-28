Trump amenință Iranul cu un atac „mult mai rău” decât cel din 2025. Ce condiții pune președintele SUA: „Timpul se scurge”

Statele Unite se pregătesc pentru un posibil atac asupra Iranului. Imagine cu caracter ilustrativ: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat din nou Iranul, într-un mesaj publicat miercuri pe Social Truth. Trump cere regimului de la Teheran să „vină rapid la masa negocierilor” și să accepte un „acord echitabil-fără arme nucleare”. Președintele SUA spune, din nou, că o „armadă” masivă se îndreaptă spre Iran și că „următorul atac va fi mult mai rău”, făcând referire la operațiunea de anul trecut când SUA au lovit Iranul.

„O armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se mișcă rapid, cu mare putere, entuziasm și scop. Este o flotă mai mare, condusă de marele portavion Abraham Lincoln, decât cea trimisă în Venezuela. La fel ca în cazul Venezuelei, este pregătită, dispusă și capabilă să-și îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă este necesar. Sperăm că Iranul va „veni rapid la masa negocierilor” și va negocia un acord corect și echitabil - FĂRĂ ARME NUCLEARE - unul care să fie bun pentru toate părțile. Timpul se scurge, este cu adevărat esențial! După cum am spus Iranului odată, FACEȚI O ÎNȚELEGERE! Nu au făcut-o și a existat „Operațiunea Midnight Hammer”, o distrugere majoră a Iranului. Următorul atac va fi mult mai rău! Nu faceți ca asta să se mai întâmple”, a scris președintele american.

Statele Unite se pregătesc pentru un posibil atac asupra Iranului. Potrivit CNN, grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln se află acum în Oceanul Indian aproape pregătit de un eventual atac. De asemenea, pregătirile israeliene rămân la un nivel ridicat. Aeroporturile și spitalele sunt gata să intre în stare de urgență în orice moment. Forțele de Apărare Israeliene și Forțele Aeriene rămân în alertă pentru potențiale scenarii de atac american, gata să ofere sprijin.

Potrivit unui raport publicat de analiștii care operează cu informații din surse deschise, un război în Iran este iminent. Israelul și SUA își pregătesc „piesele”, trupele și navele fiind aproape în poziție și gata de acțiune. Hezbollah, houthii și milițiile irakiene vorbesc deja despre un război sfânt. Așadar, nu mai este vorba de dacă, ci de când, se arată într-un raport publicat de Open Source, care adună informații din surse deschise.

New York Times a relatat că președintele Trump a primit mai multe rapoarte ale serviciilor secrete americane. Acestea indică faptul că poziția guvernului Iranului slăbește progresiv. Regimul se află la cel mai scăzut nivel de la revoluția din 1979, care l-a răsturnat pe șah. Protestele care au izbucnit până acum au zguduit complet elemente ale regimului. Evaluările arată acum o instabilitate majoră în zonele anterior sigure pentru liderul suprem Khamenei.