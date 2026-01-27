Raport OSINT: Război iminent în Orientul Mijlociu. Care sunt cele trei scenarii pentru Iran. „Întrebare e cine apasă primul pe trăgaci”

SUA au trimis în regiune o grupare navală care însoțește portavionul nuclear USS Abraham Lincoln. Foto: Profimedia Images

Războiul cu Iranul se apropie. Singura întrebare este cine va ataca primul și cine, dincolo de Iran, se va alătura războiului. Israelul și SUA își pregătesc „piesele”, trupele și navele fiind aproape în poziție și gata de acțiune. Hezbollah, houthii și milițiile irakiene vorbesc deja despre un război sfânt. Așadar, nu mai este vorba de dacă. Ci de când, se arată într-un raport publicat de Open Source, care adună informații din surse deschise.

În cadrul sistemului de securitate israelian au apărut trei tabere. O tabără susține continuarea urmăririi obiectivului neterminat stabilit în urma războiului de 12 zile. O a doua tabără susține că Israelul ar trebui să răspundă doar dacă este atacat direct. O a treia tabără favorizează o implicare totală doar alături de Statele Unite.

Cele trei scenarii pentru un război în Iran

Generalul de brigadă israelian Amir Avivi a prezentat 3 scenarii posibile.

Atac iranian preventiv: Acesta este considerat un scenariu mai puțin probabil, în care Iranul inițiază un atac asupra Israelului sau a bazelor americane, putând copleși apărarea cu un baraj de rachete balistice. Generalul Avivi ia vorbește de pregătirile recente ale Iranului și de dorința sa de răzbunare. Israelul a transmis un mesaj clar Iranului cu privire la consecințele grave în cazul unui atac.

Atac preventiv israelian: În acest scenariu, Israelul ar putea decide să lanseze un atac preventiv împotriva Iranului chiar înainte ca SUA să fie pregătite.

Atac condus de SUA cu asistență israeliană: Acesta este prezentat ca scenariul optim, în care SUA conduc un atac decisiv asupra regimului iranian cu sprijinul Israelului. Cu cât atacul este mai decisiv, cu atât va fi mai greu pentru Iran să riposteze eficient.

În orice scenariu, se așteaptă ca Iranul să riposteze cu ajutorul Hezbollah și Houthi, atacuri cibernetice și atacuri teroriste. Avivi consideră că un atac decisiv ar reduce semnificativ capacitatea Iranului de a riposta. De asemenea, el își exprimă speranța că un atac extern asupra regimului iranian va duce la o nouă revoltă populară în Iran, deoarece oamenii așteaptă momentul potrivit pentru a acționa.

Există și un scenariu care nu implică un atac asupra Iranului. Administrația Trump studiază varianta unei blocade navale. Blocada ar sufoca exporturile de petrol ale Iranului pe mare, o abordare care reflectă modelul Venezuelei.

USS Abraham Lincoln e aproape „în poziție finală” de atac

Între timp, SUA își consolidează forțele. Grupuri de portavioane precum USS Abraham Lincoln operează în Golf. Trump a descris o „mare armadă/flotilă” care se îndreaptă spre Iran „pentru orice eventualitate”. Scopul este de a crește presiunea economică asupra regimului, însă nu este clar câtă presiune poate suporta Iranul în situația sa economică actuală.

Potrivit CNN, grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln se află acum în Oceanul Indian, însă nu se află neapărat într-o poziție finală pentru o potențială operațiune împotriva Iranului.

Pregătirile israeliene rămân la un nivel ridicat. Aeroporturile și spitalele sunt gata să intre în stare de urgență în orice moment. Forțele de Apărare Israeliene și Forțele Aeriene rămân în alertă pentru potențiale scenarii de atac american, gata să ofere sprijin.

New York Times a relatat că președintele Trump a primit mai multe rapoarte ale serviciilor secrete americane. Acestea indică faptul că poziția guvernului Iranului slăbește progresiv. Regimul se află la cel mai scăzut nivel de la revoluția din 1979, care l-a răsturnat pe șah. Protestele care au izbucnit până acum au zguduit complet elemente ale regimului. Evaluările arată acum o instabilitate majoră în zonele anterior sigure pentru liderul suprem Khamenei.

Oficialii americani spun că orice posibil acord necesită retragerea tuturor stocurilor de uraniu îmbogățit din Iran. Acordul ar impune limite stricte asupra capacităților și stocurilor de rachete cu rază lungă de acțiune. Iranul trebuie, de asemenea, să înceteze sprijinul acordat grupurilor regionale, lucru care, fără îndoială, va fi imposibil de acceptat de Teheran. De asemenea, s-ar aplica o interdicție permanentă a îmbogățirii independente a uraniului în interiorul Iranului. Evident, Teheranul nu a acceptat niciuna dintre aceste condiții.

Un război iminent în Orientul Mijlociu?

Administrația Trump rămâne deschisă discuțiilor. Într-un interviu acordat Axios, Trump a declarat că situația din Iran este „în continuă schimbare”. El observă că acest lucru vine după trimiterea unei „mari armade” în regiune. Trump crede că Teheranul „vrea o înțelegere” și „vor să discute”. În limbajul lui Trump, Washingtonul este „deschis pentru afaceri”. Cu toate acestea, Trump insistă asupra termenilor de mai sus. Faptul că acești termeni nu sunt acceptabili de către Iran arată un set similar de tactici folosite de Trump înainte de Războiul de 12 Zile.

Este, în esență, un semnal că războiul este iminent. Iar Trump le pune pistolul la tâmplă, avertizând despre ceea ce va urma.

Băncile din Iran se confruntă acum cu probleme de insolvență, pe lângă situația economică.

Biroul oficial de statistică al Iranului raportează că inflația anuală a atins 60% în perioada decembrie 2025-ianuarie 2026. Aceasta este cea mai mare valoare înregistrată vreodată. Inflația alimentelor și băuturilor atinge 89,9%. Tipărirea de bani, sancțiunile și, bineînțeles, conflictul regional joacă toate un rol.

După cum știm, Iranul nu este singur. Naeem Qassem a ținut un discurs ieri la Dahieh, Beirut. El a spus că Hezbollah nu este neutru dacă SUA și Israelul acționează împotriva Iranului. El a spus că orice război împotriva Iranului ar da foc întreagii regiuni.

Dacă Iranul atacă primul, regimul urmărește în principal activele SUA în regiune. Dacă Israelul detectează pregătiri iminente iraniene, Israelul atacă preventiv și foarte dur. Dacă SUA decid să atace primii, Israelul joacă un rol de sprijin... Războiul vine indiferent de situație. Singura întrebare care rămâne este cine apasă primul pe trăgaci.