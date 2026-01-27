USS Abraham Lincoln e aproape „în poziție finală” de atac. Aliații Iranului amenință: „Să se pregătească pentru un război total”

Grupul de atac include portavionul, crucișătoare cu rachete ghidate, nave de război antiaeriene și distrugătoare. Foto: Profimedia Images

Grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln se află acum în Oceanul Indian, însă nu se află neapărat într-o poziție finală pentru o potențială operațiune împotriva Iranului, au declarat două surse pentru CNN.

Grupul se află în zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA, a cărui competență include operațiuni militare în Orientul Mijlociu.

Totuși, portavionul nu se află neapărat într-o poziție finală pentru o potențială operațiune. Președintele american Donald Trump continuă să ia în considerare opțiuni pentru atacul asupra Iranului, dar nu există nicio indicație că s-a luat vreo decizie.

Grupul de atac include portavionul, crucișătoare cu rachete ghidate, nave de război antiaeriene și distrugătoare sau fregate antisubmarine.

CNN a relatat anterior că portavionul se îndrepta spre regiune.

În Iran, numărul morților din cauza represiunii guvernamentale împotriva protestatarilor continuă să crească. Duminică, Agenția de știri pentru activiștii pentru drepturile omului (HRANA), cu sediul în SUA, a raportat că 5.520 de protestatari au fost uciși de la începutul demonstrațiilor la sfârșitul lunii trecute. Aceasta a precizat că alte 17.091 de decese sunt încă în curs de evaluare.

Trump a avertizat Iranul să nu ucidă protestatari, amenințând în repetate rânduri că va interveni în țară dacă va face acest lucru. Săptămâna trecută, însă, el a declarat că Iranul „vrea să discute”, sugerând că SUA ar putea intra în discuții cu Teheranul.

Luni, administrația a reiterat că este deschisă la discuții cu regimul iranian atâta timp cât „ei știu care sunt termenii”, a declarat un oficial american.

„Suntem deschiși pentru afaceri... cum se spune, așa că, dacă vor să ne contacteze și știu care sunt termenii, atunci vom purta discuția”, a spus oficialul.

Între timp, Republica Islamică se pregătește pentru un potențial atac american. La Teheran, o pictură murală de mari dimensiuni a fost afișată duminică în Piața Revoluției, înfățișând un roi de avioane de vânătoare care zboară deasupra unei nave de război care poartă steagul SUA.

În timpul rugăciunilor de vineri din capitală, imamul care a condus predica a avertizat SUA să nu lanseze atacuri.

„Trilioanele de dolari pe care le-ați investit în regiune sunt în raza rachetelor noastre”, a declarat Mohammad Ali Akbari.

Iranul și-a intensificat retorica împotriva SUA în ultima săptămână, avertizând că orice atac va fi întâmpinat cu o forță capabilă să destabilizeze întregul Orient Mijlociu.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat luni jurnaliștilor că Teheranul este „mai mult decât capabil” să răspundă la orice agresiune din partea SUA.

„Sosirea uneia sau mai multor nave de război nu afectează hotărârea defensivă a Iranului”, a spus el. „Forțele noastre armate monitorizează fiecare evoluție și nu pierd nicio secundă pentru a-și spori capacitățile.”

Sâmbătă, armata iraniană a declarat că capacitățile și eficiența sa în domeniul rachetelor au crescut semnificativ de la războiul de 12 zile cu Israelul din iunie. Iranul a lansat multiple valuri de atacuri cu rachete și drone asupra țintelor israeliene în timpul conflictului, care a început după ce Israelul a lansat un atac surpriză asupra Iranului anul trecut, ucigând mai mulți comandanți militari de rang înalt și oameni de știință. Statele Unite s-au alăturat ulterior atacului, vizând instalații nucleare iraniene cheie.

Aliații Iranului amenință: „Să se pregătească pentru un război total”

Iranul deține un arsenal vast de rachete balistice cu rază medie și lungă de acțiune, dintre care mai multe tipuri au fost lansate asupra Israelului în timpul conflictului. Dronele sale, un pilon al puterii sale militare, au fost desfășurate și dincolo de granițele sale, inclusiv în războiul Rusiei din Ucraina.

Generalul-maior Ali Abdollahi, comandantul Cartierului General Central Khatam al-Anbiya din Iran, un comandament operațional militar cheie, a declarat săptămâna trecută că orice agresiune împotriva țării sale „va transforma imediat toate interesele, bazele și centrele de influență americane în ținte legitime, clare și accesibile” pentru Iran.

Oficialii iranieni au avertizat, de asemenea, că un atac american ar duce la lovituri asupra aliaților Washingtonului din regiune. Națiunile arabe aliate cu SUA din Golful Persic au făcut lobby pe lângă Trump împotriva unui atac, potrivit unor oficiali regionali.

Iranul are, de asemenea, o rețea de reprezentanți regionali care ar putea fi mobilizați în cazul unui atac.

Duminică, Abu Hussein al-Hamidawi, comandantul Kataeb Hezbollah, o miliție pro-iraniană din Irak, a făcut apel la loialiștii Iranului „din întreaga lume... să se pregătească pentru un război total în sprijinul Republicii Islamice Iran”.

„Le spunem dușmanilor că războiul împotriva Republicii (Islamice) nu va fi o plimbare în parc”, a spus el.