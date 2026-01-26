Regimul din Iran a ucis peste 5.500 de manifestanți la proteste, inclusiv 77 de copii

Protestatari în Iran, în imagini care au reușit să treacă de blocada digitală a regimului de la Teheran. Sursă: Telegram via CNN

Peste 5.500 de protestatari au fost uciși în Iran de când a început mișcarea de protest anti-regim din această țară, relatează CNN, luni, citând o organizație pentru drepturile omului.

Cel puțin 5.520 de protestatari au fost uciși în Iran de când au început demonstrațiile anti-regim, la sfârșitul lunii decembrie, informează agenția HRANA, publicând un bilanț actualizat, duminică.

Bilanțul include și 77 de protestari minori. HRANA informează și că evaluează alte 17.091 de cazuri.

Cel puțin 41,283 de protestatari au fost arestați până la acest moment.

CNN nu a putut verifica independent aceste date. HRANA spune că ele se bazează pe caze identificate și verificate direct.

Portavionul Abraham Lincoln a ajuns lângă Iran

Potrivit presei israeliene, portavionul american USS Abraham Lincoln a ajuns în Orientul Mijlociu duminică seara și se află în apropierea Iranului. De asemenea, șeful Autorității Aviației Civile din Israel, Shmuel Zakai, a avertizat companiile aeriene străine că regiunea ar putea intra într-o „perioadă mai delicată” până la sfârșitul săptămânii.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că SUA trimite „o flotă uriaşă” care se îndreaptă înspre apele din apropierea coastelor Iranului. Trump a avertizat regimul să înceteze reprimarea protestatarilor implicați în mișcările anti-regim care au zguduit țara.

„Avem multe nave care se îndreaptă în acea direcţie, pentru orice eventualitate. Avem o flotilă mare care merge acolo şi vom vedea ce se întâmplă", a spus liderul american, la bordul Air Force One, atunci când întrebat despre situaţia actuală.

Anterior acestei afirmații, presa internațională a semnalat că portavionul cu propulsie nucleară USS Abraham Lincoln şi grupul său de atac ar fi părăsit Marea Chinei de Sud şi îndreptându-se, aparent, spre Oceanul Indian.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, s-ar fi mutat într-un adăpost subteran special din Teheran, după ce oficiali militari și de securitate de rang înalt au evaluat un risc crescut al unui potențial atac american, a informat Iran International.