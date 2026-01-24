Ayatollahul Iranului s-ar fi ascuns într-un adăpost subteran special din Teheran, de teama unor atacuri americane

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, s-ar fi mutat într-un adăpost subteran special din Teheran, după ce înalți oficiali militari și de securitate au evaluat un risc crescut al unui potențial atac american, notează Iran International.

Adăpostul este descris ca un sit fortificat cu tuneluri interconectate. De asemenea, că Masoud Khamenei, al treilea fiu al liderului suprem, ar fi preluat conducerea biroului liderului și ţine legătura cu departamentele executive ale guvernului, confirm sursei amintite.

Iranul amenință cu „războiul total”

Iranul va trata orice atac asupra sa drept un „război total”, a declarat un oficial iranian, citat de Sky News. În următoarele zile este așteptată sosirea în regiune a unei întregi grupări navale de luptă care însoțește portavionul american USS Abraham Lincoln.

„Avem această desfășurare militară, și sperăm că nu e destinată unei confruntări militare reale, dar armata noastră este pregătită pentru cel mai rău scenariu posibil. Acesta e motivul pentru care suntem în stare de alertă maximă”, a declarat pentru Reuters un oficial militar iranian, sub anonimat.

Amenințarea iraniană vine după ce preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că SUA trimite „o flotă uriaşă” care se îndreaptă înspre apele din apropierea coastelor Iranului.

Trump a avertizat Teheranul să înceteze reprimarea protestatarilor implicați în mișcările anti-regim care au zguduit țara la începutul acestui an, relatează Agerpres, care citează EFE.

„Avem multe nave care se îndreaptă în acea direcţie, pentru orice eventualitate. Avem o flotilă mare care merge acolo şi vom vedea ce se întâmplă", a spus liderul american la bordul Air Force One, atunci când întrebat despre situaţia actuală dintre SUA şi Iran.

