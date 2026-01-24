Iranul amenință cu „războiul total” după ce Trump trimite în regiune un portavion nuclear. Companiile aeriene și-au anulat zborurile

SUA au trimis în regiune o grupare navală care însoțește portavionul nuclear USS Abraham Lincoln. Foto: Profimedia Images

Iranul va trata orice atac asupra sa drept un „război total”, a declarat un oficial iranian, citat de Sky News. În următoarele zile este așteptată sosirea în regiune a unei întregi grupări navale de luptă care însoțește portavionul american USS Abraham Lincoln.

„Avem această desfășurare militară, și sperăm că nu e destinată unei confruntări militare reale, dar armata noastră este pregătită pentru cel mai rău scenariu posibil. Acesta e motivul pentru care suntem în stare de alertă maximă”, a declarat pentru Reuters un oficial militar iranian, sub anonimat.

De această dată vom trata orice fel de atac, fie că e unul limitat sau nu, chirurgical sau cinetic - indiferent cum i-or zice ei (americanii - n.r.) drept un atac total împotriva noastră iar noi vom răspunde în cel mai dur mod posibil.

Amenințarea iraniană vine după ce preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că SUA trimite „o flotă uriaşă” care se îndreaptă înspre apele din apropierea coastelor Iranului.

Ce companii aeriene occidentale și-au anulat zborurile în regiune

Trump a avertizat Teheranul să înceteze reprimarea protestatarilor implicați în mișcările anti-regim care au zguduit țara la începutul acestui an, relatează Agerpres, care citează EFE.

„Avem multe nave care se îndreaptă în acea direcţie, pentru orice eventualitate. Avem o flotilă mare care merge acolo şi vom vedea ce se întâmplă", a spus liderul american la bordul Air Force One, atunci când întrebat despre situaţia actuală dintre SUA şi Iran.

Anterior acestei afirmații, presa internațională a semnalat că portavionul cu propulsie nucleară USS Abraham Lincoln şi grupul său de atac ar fi părăsit Marea Chinei de Sud şi îndreptându-se, aparent, spre Oceanul Indian.

"Aş prefera să nu se întâmple nimic, dar îi supraveghem îndeaproape. Am oprit 837 de execuţii. Altfel, ar fi murit. Toţi ar fi fost spânzuraţi”, a mai spus Donald Trump.

Companiile aeriene Air France și KLM au anunțat anularea zborurilor în regiune. Toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai și Arabia Saudită au fost anulate până „cel puțin duminică, ca urmare a riscurilor de securitate din regiune”, informează Times of Israel.

Totdată Lufthansa Group a anunțat încă de săptămâna trecut anularea zborurile de noapte către Israel până cel puțin la finalul lunii ianuarie. Din cadrul acestui grup fac parte companiile aeriene Lufthansa,, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines și Eurowings.