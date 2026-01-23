Trump: „Mutăm o flotă uriașă lângă Iran. Am oprit 800 de execuții. E ca acum 1000 de ani”

Portavionul USS Abraham Lincoln. Foto: Getty Images

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat joi că ţara sa trimite "o flotă uriaşă" care se îndreaptă înspre apele din apropierea Iranului.

El a avertizat Teheranul să înceteze reprimarea protestatarilor implicați în mișcările anti-regim care au zguduit țara la începutul acestui an, relatează Agerpres, care citează EFE.

"Avem multe nave care se îndreaptă în acea direcţie, pentru orice eventualitate. Avem o flotilă mare care merge acolo şi vom vedea ce se întâmplă", a spus liderul american la bordul Air Force One, atunci când întrebat despre situaţia actuală dintre SUA şi Iran.

Trump: Iranienii sunt inteligenți, dar trăiesc ca acum 1000 de ani

Anterior acestei afirmații, presa internațională a semnalat că portavionul cu propulsie nucleară USS Abraham Lincoln şi grupul său de atac ar fi părăsit Marea Chinei de Sud şi îndreptându-se, aparent, spre Oceanul Indian.

"Aş prefera să nu se întâmple nimic, dar îi supraveghem îndeaproape. Am oprit 837 de execuţii joi (săptămâna trecută). Altfel, ar fi murit. Toţi ar fi fost spânzuraţi", a mai spus Donald Trump.

El a reluat afirmațiile conform cărora, datorită presiunilor sale, Teheranul a stopat execuția unor persoane care au participat la protestele antiguvernamentale

Întrebat dacă Washingtonul urmăreşte ca liderul suprem iranian, Ali Khamenei, să demisioneze sau să plece în exil, preşedintele american a răspuns că "nu vrea să intre în detalii".

"Urmărim Iranul foarte atent. Aș prefera să nu se întâmple nimic, dar îi monitorizăm foarte îndeaproape. Am oprit joi 837 de spânzurări. Ar fi fost morți. Fiecare dintre ei ar fi fost spânzurat. Asta e ca acum o mie de ani. Este o cultură antică. Oameni foarte inteligenți, de altfel, dar trăiesc într-o cultură veche", a subliniat Donald Trump.

Regimul iranian le-a dat ultimatum participanților la mișcările anti-regim

Şeful poliţiei iraniene le-a dat, la începutul săptămîni, un ultimatum de trei zile participanților la mișcările anti-guvenamentale care încă nu au fost arestați, în urma reprimării sângeroase a mișcărilor anti-regim.

Ahmad-Reza Radan a spus la televiziunea de stat că participanții au trei zile să se predea.

El a adăugat că "tinerii implicaţi fără voia lor în revolte sunt consideraţi oameni induși în eroare, nu soldaţi inamici" și că aceștia vor fi tratați "cu mai multă clemenţă".

Agenţia de ştiri iraniană Tasnim a relatat, la sfârşitul săptămânii trecute, că aproximativ 3.000 de persoane au fost arestate în legătură cu protestele, în timp ce grupurile pentru drepturile omului au menţionat 20.000 de arestări.

Declanșate pe 28 decembrie, inițial ca reacție la degradarea situației economice din țară, protestele s-au transformat rapid într-o mișcare anti-regim și au fost înăbuşite print intervenții ale forțelor de securitate, pe fondul unei întreruperi fără precedent a comunicaţiilor cu exteriorul.

Grupul pentru drepturile omului H.R.A.N.A., cu sediul în SUA, a declarat că a verificat 4.519 decese legate de revolte, inclusiv moarta a 4.251 de protestatari, și are în curs de examinare alte 9.049 de decese.