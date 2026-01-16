Mesaj surpriză al lui Trump în legătură cu Iranul: „Respect profund! Mulțumesc!”

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a semnalat, vineri, faptul că liderii de la Teheran dau curs solicitărilor sale în ceea ce privește gestionarea situației în urma protestelor naționale, care au durat aproape trei săptămâni.

"Respect foarte mult faptul că toate execuțiile prin spânzurare, programate să aibă loc ieri (peste 800 dintre ele), au fost anulate de conducerea Iranului. Mulțumesc!", a scris președintele american pe rețeaua sa, Truth Social.

În urmă cu două zile, Trump a avertizat că Statele Unite vor recurge la "acțiuni ferme" împotriva Iranului, dacă regimul de la Teheran va începe să-i execute pe protestatarii arestați, în condițiile în care aproximativ 2.500 de oameni au fost uciși de forțele de securitate, de la începutul protestelor.

"Dacă îi spânzurați, o să vedeți niște lucruri. Vom recurge la acțiuni ferme dacă (cei din Iran) vor face așa ceva", a spus el.

Potrivit surselor citate de presa internațională, Donald Trump ar fi fost convins de Arabia Saudită, Qatar și Oman să amâne atacul asupra Iranului.

În demersul lor, cele trei state au fost motivate de temerile că o nouă intervenție americană în Iran va produce consecințe grave în toată regiunea Orientului Mijlociu.

Patru condiții puse de SUA Iranului pentru a renunța la atacul asupra Republicii Islamice

"Cele trei state din Golf au condus un efort diplomatic lung, frenetic și de ultim moment pentru a-l convinge pe președintele Trump să ofere Iranului o șansă de a-și demonstra bune intenții”, a explicat un oficial saudit, care a vorbit sub condiția anonimatului.

În paralel, Steve Witkoff, emisarul special al președintelui SUA pentru Orientul Mijlociu, a enumerat patru condiții pe care Washingtonul le impune Teheranului pentru o soluție diplomatică a crizei actuale și pentru reintegrarea țării în comunitatea internațională.

Ar fi vorba - conform Times of Israel - despre limitarea îmbogățirii uraniului, reducerea arsenalului de rachete balistice, rezolvarea problemei celor aproximativ două tone de material nuclear îmbogățit în proporție de până la 60% și încetarea sprijinului pentru grupările islamiste armate din regiune, printre cele mai proeminente fiind Houthis și Hezbollah.