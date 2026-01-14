Trump amenință din nou Iranul și cere Teheranului să nu-i execute pe protestatari. „Dacă îi spânzurați, o să vedeți niște chestii”

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că Statele Unite vor recurge la „acțiuni ferme” împotriva Iranului, dacă regimul de la Teheran va începe să-i execute pe protestatarii arestați, în condițiile în care aproximativ 2.500 de oameni au fost uciși în Iran de forțele de securitate ale regimului, de la începutul protestelor, informează BBC.

„Dacă îi spânzurați, o să vedeți niște chestii. Vom recurge la acțiuni ferme dacă (cei din Iran) vor face așa ceva”, a spus Trump pentru CBS News.

Unul din cele mai mediatizate cazuri în acest sens este al lui Erfan Soltani, un bărbat iranian de 26 de ani, condamnat la moarte și care urmează a fi executat de regimul de la Teheran pentru participarea sa la protestele împotriva ayatolahului și regimului.

O rudă a lui Soltani spune că autoritățile au programat execuția sa pentru data de 14 ianuarie, miercuri.

„Procesul a fost extrem de rapid, pe parcursul a doar două zile, tribunalul a făcut public verdictul – pedeapsa cu moartea”.

Cel mai probabil regimul de la Teheran încearcă să-l facă pe Soltani un exemplu pentru restul protestatarilor care continuă să se opună regimului, în ciuda reprimării brutale și miilor de morți.

Awyar Shekhi, de la Organizația Hengaw pentru Drepturile Omului, spune că ea și echipa ei nu au mai văzut niciodată un caz care să treacă atât de repede prin toate procedurile

Shekhi spune că se teme că sunt multe cazuri similare cu cel al lui Erfan Soltani. Ele ar putea să nu fie vizibile pentru media internaționale pentru că regimul iranian a tăiat complet accesul la internet și telefonie.