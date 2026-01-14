SUA pregătesc un atac asupra Iranului în următoarele 24 de ore

11 Ian

Iranienii au protestat din nou împotriva guvernului în cursul nopţii, un ONG exprimându-şi duminică îngrijorarea în legătură cu un "masacru" comis de forţele de securitate în această ţară, privată de internet, pentru a înăbuşi manifestaţiile fără precedent, cele mai mari din ultimii trei ani, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Mişcarea, care a început la Teheran pe 28 decembrie, declanşată de comercianţi care protestau împotriva costului ridicat al vieţii şi a deprecierii monedei, s-a extins în numeroase alte oraşe şi a căpătat amploare în ultimele zile.

ONG-urile au raportat zeci de decese de la începutul protestelor, în timp ce Republica Islamică se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări ale sale de la înfiinţarea sa în 1979.

Confruntat cu un Iran "care aspiră la libertate", preşedintele american Donald Trump a reiterat sâmbătă că Washingtonul este "gata să ajute".

În cazul unor atacuri aeriene americane, Iranul va riposta prin vizarea unor instalaţii militare şi nave americane, a avertizat duminică preşedintele Parlamentului.

"Să fim clari: în cazul unui atac asupra Iranului, teritoriile ocupate (Israel), precum şi toate bazele şi navele americane vor fi ţinta noastră legitimă", a spus Mohammad Baqer Qalibaf.

Declaraţia survine după ce trei surse israeliene, prezente la consultările privind securitatea Israelului din weekend, au declarat că Israelul se află în stare de alertă maximă, dar nu au oferit detalii despre ce înseamnă acest lucru.

Pe teren, mobilizarea rămâne puternică.

Videouri postate pe reţelele de socializare au arătat mulţimi mari mărşăluind în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică în mai multe oraşe iraniene, în special capitala Teheran şi Mashhad, în estul ţării.

Aceste imagini au fost probabil difuzate prin satelit, deoarece blocarea internetului, care durează de peste 60 de ore, a făcut practic imposibilă orice comunicare cu lumea exterioară.

"Această măsură de cenzură constituie o ameninţare directă la adresa securităţii şi bunăstării iranienilor", a subliniat ONG-ul de monitorizare a securităţii cibernetice Netblocks pe contul său de pe platforma X.

În alte videouri, pe care AFP nu a reuşit încă să le autentifice, se văd familii care par să identifice cadavre ale rudelor ucise în proteste, într-o morgă din Teheran.

Organizaţia Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, a declarat că a confirmat moartea a 116 persoane, inclusiv 37 de membri ai forţelor de securitate sau alţi oficiali, de la începutul mişcării.

ONG-ul Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, urmează să îşi publice bilanţul oficial duminică, după ce vineri a raportat că cel puţin 51 de protestatari au fost ucişi şi sute răniţi.

Însă activiştii au avertizat că întreruperea internetului a limitat drastic fluxul de informaţii şi că numărul real al morţilor este probabil mult mai mare.

Centrul pentru Drepturile Omului din Iran (CHRI), cu sediul în New York, a declarat că a primit "mărturii directe şi rapoarte credibile" despre sute de protestatari care au murit în ultimele zile.

"Un masacru are loc în Iran. Lumea trebuie să acţioneze acum pentru a preveni pierderi suplimentare de vieţi omeneşti", a avertizat organizaţia.

Ea a adăugat că spitalele sunt "copleşite", rezervele de sânge sunt în scădere şi mulţi protestatari au fost vizaţi în mod deliberat în ochi cu focuri de armă.

În declaraţii la televiziunea de stat, ministrul de interne Eskandar Momeni a susţinut că actele de "vandalism" sunt în scădere, avertizându-i "pe cei care conduc protestele spre distrugere, haos şi acte teroriste".

Duminică, şeful poliţiei a anunţat "arestări majore ale unor figuri cheie implicate în revolte, care, cu voia lui Dumnezeu, vor fi pedepsite după finalizarea procedurilor legale".

La Teheran, un jurnalist al AFP a descris o paralizie aproape totală a vieţii de zi cu zi. Preţul cărnii aproape s-a dublat de la începutul protestelor, iar multe magazine s-au închis.

Şcolile sunt închise, iar cursurile se ţin acum de la distanţă, dar fără acces la internet este imposibilă conectarea. În mod similar, deşi mulţi iranieni încă merg la muncă, lipsa acoperirii reţelei de internet face practic imposibilă orice activitate.

Sâmbătă seara, liniile de telefonie mobilă au fost, de asemenea, întrerupte. Potrivit locuitorilor din Teheran, în timpul ultimului val major de proteste din 2022-2023, acestea au continuat să funcţioneze, iar nivelul de perturbare a vieţii de zi cu zi nu a fost deloc asemănător cu situaţia actuală.

Foarte activ pe reţelele de socializare, Reza Pahlavi, fiul exilat al şahului răsturnat în 1979, a făcut apel la noi acţiuni pentru duminică.

"Nu abandonaţi străzile. Inima mea este alături de voi. Ştiu că în curând voi fi alături de voi", a declarat el.