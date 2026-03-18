Președintele Cubei promite „rezistență de neînvins” dacă SUA încearcă să preia țara. Promisiunea sa vine după un blackout național

2 minute de citit Publicat la 13:26 18 Mar 2026 Modificat la 13:29 18 Mar 2026

Blackout la Havana. Președintele Diaz-Canel (stânga) promite o rezistență "de netrecut" în fața SUA: Foto: Getty Images

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a avertizat că orice încercare a Statelor Unite de a prelua controlul asupra țării sale va fi întâmpinată cu o "rezistență inexpugnabilă", relatează CNN.

Rețeaua TV notează că declarația făcută marți de președintele cubanez vine în contextul în care alimentarea cu electricitate a fost restabilită în anumite regiuni ale insulei, după o pană catastrofală care a lăsat în întuneric milioane de oameni.

"Administrațiile americane succesive au căutat să izoleze Cuba timp de mai bine de șase decenii.

Numai așa se poate explica războiul economic aprig, care este aplicat ca pedeapsă colectivă împotriva întregului popor.

În fața celui mai rău scenariu, Cuba are o certitudine: orice agresor extern se va ciocni de o rezistență inexpugnabilă", a scris Diaz-Canel într-o postare pe X.

#EEUU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.



— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

El a acuzat Washingtonul că folosește se folosește "în mod scandalos" de slăbiciunea economică a țării.

Reacția președintelui de la Havana a fost precedată de numeroase amenințări formulate de Donald Trump.

Trump a anunțat că se pregătește ceva în Cuba "foarte curând"

Acesta a spus, luni, că ar putea face "orice dorește" cu insula și a revent marți afirmând: "Vom face ceva (în Cuba) foarte curând".

Secretarul de stat american Marco Rubio, a făcut, la rândul său, declarații care reconfirmă că administrația SUA intenționează să provoace o schimbate la vârful statului comunist.

"Cuba are nevoie de oameni noi la conducere. Economia lor nu funcționează. Au mari probleme, iar oamenii aflați la conducere nu știu cum să le rezolve, așa că trebuie să aducă la conducere oameni noi", a estimat el.

Cuba a suferit o lovitură economică severă după SUA au blocat efectiv aprovizionarea insulei cu petrol la începutul acestui an, privând rețeaua electrică îmbătrânită a statului de principala sa sursă de combustibil.

Pana națională de curent i-a trimis pe cubanezi în secolul XIX

Majoritatea celor 10 milioane de cubanezi au rămas fără curent electric, luni. Prăbușirea rețelei naționale i-a obligat pe oameni să gătească cu gaz, la lumina lumânărilor.

Orele de școală au fost scurtate, iar evenimentele sportive majore au fost amânate, în timp ce gunoaiele s-au acumulat în unele cartiere, pe fondul lipsei de combustibil pentru vehiculele de salubritate.

Până marți după-amiază, curentul electric revenise la aproximativ 55% dintre beneficiarii din Havana și din regiunile vestice și central-estice ale insulei.

CNN notează că, de luni de zile, cubanezii au parte de pene de curent, însă cea generalizată de la începutul săptămânii a fost o premieră.

CNN: Cubanezii de rând nu vor război

Incertitudinea cu privire la ce vor face americanii sporește furia și anxietatea în Cuba. Marianela Alvarez, rezidentă în Havana, a declarat pentru Reuters că oamenii nu vor război.

"Noi nu suntem pregătiți pentru un război. Vreau ca Trump să înțeleagă și să ne lase în pace", spune ea.

Luis Enrique Garcia, la rândul său locuitor al Havanei, speră că vor avea loc, măcar, discuții, înaintea unei eventuale intervenții militare.

Amed Echenique, un alt rezident în capitală, este mai sceptic. "Nu am încredere într-un dialog cu Trump. Nu am încredere în Trump ca persoană, chiar și cu puținele lucruri pe care le știu despre el. Și acesta este un lucru care nu-mi dă speranță", mărturisește acest bărbat.

Vinerea trecută, președintele Diaz-Canel a confirmat că oficialii cubanezi au purtat discuții cu reprezentați ai SUA "pentru a identifica problemele bilaterale care necesită o soluție".

Trump anunțase anterior că Washingtonul poartă discuții administrația cubaneză, însă aceasta a fost prima confirmare din partea Havanei.