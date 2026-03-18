Și simulările la Bacalaureat ar putea fi boicotate. Sindicaliștii din Educație acuză presiuni și le cer profesorilor să nu cedeze

Sindicatele din Educație anunță că vor continua protestele și la simulările examenului de Bacalaureat, după ce au boicotat în mai multe școli simulările pentru Evaluarea Națională.

Într-un comunicat comun, liderii sindicali spun că decizia de a nu participa la simulări a fost luată deoarece Guvernul continuă să ne ignore revendicările și pentru că "nu putem accepta la nesfârșit ca educația să funcționeze doar pe baza sacrificiului și a muncii neplătite sau subevaluate a cadrelor didactice".

Sindicaliștii susțin că protestul va continua și săptămâna viitoare, când sunt programate simulările pentru Bacalaureat.

"Lupta noastră nu trebuie să se oprească aici. Săptămâna viitoare urmează simulările pentru Examenul de bacalaureat, un nou test al hotărârii noastre", au transmis aceștia.

Liderii de sindicat le cer profesorilor să rămână mobilizați și spun că nu trebuie să cedeze presiunilor. "Am asistat la manevre disperate din partea unor persoane aflate vremelnic în funcții de conducere, care au schimbat peste noapte centrele de examen sau au improvizat comisii. Aceste măsuri nu au fost luate în interesul elevilor, ci exclusiv din dorința de a „petici” lipsa profesorilor și de a masca în fața opiniei publice amploarea reală a protestului nostru. Rămâneți uniți și fermi pe poziții. Nu cedați în fața intimidărilor. Nu vă lăsați dezbinați", se arată în comunicat.

Sindicaliștii afirmă că protestul nu este îndreptat împotriva elevilor, ci împotriva măsurilor care afectează sistemul de educație. "Protestul nostru nu este împotriva voastră, ci împotriva măsurilor care distrug școala românească", le transmit aceștia elevilor.

Totodată, profesorii fac apel și la părinți să își îndrepte nemulțumirile către Guvern. "Nemulțumirile dumneavoastră trebuie să se îndrepte către Guvernul României, care a luat măsurile anti-educație, nicidecum către profesori", au mai transmis liderii FSLI și FSE "Spiru Haret".