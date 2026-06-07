Emoție la Gala WonderFest 2026: copiii au ales „Sirenele: Secretul Medalionului” drept marele câștigător al festivalului

Aplauze, emoții și multe zâmbete au marcat Gala de Închidere a Festivalului Internațional de Film pentru Copii și Tineret WonderFest 2026, eveniment care a transformat, timp de cinci zile, județul Ilfov într-un loc al poveștilor, imaginației și întâlnirilor dintre generații.

Momentul cel mai așteptat al serii a fost anunțarea câștigătorului Marelui Trofeu WonderFest 2026. Distincția acordată de Juriul Copiilor a revenit filmului „Sirenele: Secretul Medalionului”, realizat de Andra Gogan și Răzvan Gogan, producție care a reușit să cucerească inimile celor peste 100 de elevi care au avut misiunea de a decide marele câștigător al festivalului.

Filmul a fost recompensat și cu premiul pentru Cea mai bună performanță a unui actor într-un rol secundar, acordat actriței Anca Sigartău.

Palmaresul ediției a inclus și alte producții apreciate de jurii. Premiul pentru Cea mai bună imagine a fost acordat lui Daniel Meyer pentru filmul „Kina și Yuk”, coproducție Franța–Canada–Italia. Premiul pentru Cel mai bun scenariu a mers către Eveline Hagenbeek pentru „Regele Hoinarilor” (Olanda, 2025), în timp ce premiul pentru Cea mai bună regie a fost câștigat de Sarah Winkenstette pentru filmul „Salutări de pe Marte” (Germania, 2025).

Tânărul Theo Cretschmer a primit premiul pentru Cel mai bun actor copil, tot pentru rolul său din „Salutări de pe Marte”, iar Premiul Juriului de Specialitate a fost acordat filmului „Arco”, coproducție Franța–SUA.

„În aceste zile am văzut copii care au descoperit puterea poveștilor și care au înțeles că filmul poate schimba perspective, poate inspira și poate aduce oamenii împreună. WonderFest este mai mult decât un festival. Este o investiție în generațiile care vor construi lumea de mâine”, a declarat Lavinia Șandru, președinta festivalului.

Directorul artistic al WonderFest, Marin Vladimir, a subliniat atmosfera specială creată pe parcursul evenimentului: „Pentru noi, cel mai important premiu este bucuria copiilor. Sălile pline, reacțiile lor sincere și dialogurile create în jurul filmelor ne arată că WonderFest și-a îndeplinit misiunea.”

La rândul său, Bogdan Ionescu, directorul educațional al Academiei Da Vinci și membru al juriului de specialitate, a evidențiat valoarea educativă a experienței: „Filmul îi învață pe copii să privească lumea cu mai multă atenție, să înțeleagă emoțiile și să își exprime propriile idei. WonderFest a fost o adevărată școală a creativității și a dialogului.”

Organizat de Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Universității din București – Facultatea de Fizică, Academiei Da Vinci, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Primăriei Orașului Măgurele și al partenerilor și susținătorilor festivalului, WonderFest 2026 a reunit copii, adolescenți, regizori, actori, traineri și invitați din țară și din străinătate.

La finalul ediției din acest an, un lucru a devenit cert: atunci când copiii sunt cei care aleg, câștigă poveștile care îi fac să viseze. Iar la WonderFest 2026, povestea care a ajuns cel mai aproape de inimile lor a fost „Sirenele: Secretul Medalionului”.