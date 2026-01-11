Administrația Trump analizează planuri preliminare pentru un atac asupra Iranului

Publicat la 00:10 11 Ian 2026

SUA analizează planuri pentru lovituri aeriene extinse în Iran. Aparat de vânătoate F-18 pe puntea portavionului USS Nimitz. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Getty Images

Administrația Trump pregătește planuri preliminare pentru un atac asupra Iranului, păstrând inclusiv opțiunea unor lovituri aeriene la scară largă, scrie presa din SUA.

Oficialii analizează cum să pună în aplicare recentele avertismente ale președintelui american la adresa Republicii Islamice.

Donald Trump a amenințat că va lovi Iranul dacă autoritățile îi vor ucide pe protestatarii anti-regim.

Sunt evaluate obiective ce ar putea fi vizate de loviturile americane, au declarat surse din interiorul administrației pentru Wall Street Journal.

Nu există momentan un consens asupra unui plan de acțiune, dar este luată în considerare varianta unei campanii aeriene masive contra unor multiple ținte militare.

Deocamdată, nu au fost deplasate echipamente militare sau trupe, conform surselor citate în presa de peste Ocean, iar operațiunea de planificare este "de rutină".

Există precedentul din iunie 2025, când SUA au atacat siturile nucleare iraniene

„Iranul privește spre LIBERTATE, poate ca niciodată înainte. SUA este gata să ajute!!!”, a scris Donald Trump, sâmbătă, pe rețeaua sa, Truth Social.

Un atac american asupra Iranului nu ar fi fără precedent.

În iunie anul trecut, SUA au lansat cel puțin șase bombe "distrugătoare de buncăre" asupra a trei situri atomice din Iran, inclusiv asupra uzinei de îmbogățire a materialului fisionabil de la Fordow.

Aceasta din urmă era fortificată și amplasată la aproape 90 de metri sub un munte.

Intervenția SUA în războiul de 12 zile dintre Israel și Iran a fost decisivă, cele două părți acceptând sub presiunea Washingtonului să încheie ostilitățile până în prezent.

Sâmbătă, Iranul a amenințat că protestatarii - și oricine le oferă ajutor - vor fi considerați "dușmani ai lui Dumnezeu", o infracțiune care se pedepsește cu moartea.

Numărul morților urma protestelor din Iran a crescut la cel puțin 65, dar există alte indicii că numărul real depășește 200.