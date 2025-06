Primele imagini din satelit, după ce SUA au bombardat situl nuclear iranian Fordo

Imaginile din satelit de la instalația nucleară Fordo a Iranului, transmise duminică, au arătat posibile puncte de intrare ale bombelor și o posibilă surpare a amplasamentului în urma atacurilor americane din timpul nopții asupra instalațiilor nucleare iraniene, scrie Jerusalem Post.

Imaginile din satelit analizate de Associated Press arată daune aduse intrărilor către situl nuclear subteran al Iranului de la Fordo, după atacurile aeriene americane. Imaginile realizate de Planet Labs PBC par să arate, de asemenea, daune aduse muntelui sub care se află Fordow.

Ce se vede din satelit la situl Fordo, cea mai importantă facilitate nucleară a Iranului:

Președintele american Donald Trump a declarat duminică dimineața, într-un discurs susținut la Casa Albă, că cele trei principale instalații nucleare de îmbogățire a uraniului din Iran, și anume Fordo, Natanz și Isfahan, au fost „complet și total distruse”.

„Obiectivul nostru a fost distrugerea capacității de îmbogățire a uraniului nuclear al Iranului și oprirea amenințării nucleare reprezentate de statul numărul unu mondial care susține terorismul”, a spus el, adăugând că atacurile au fost un „succes militar spectaculos”.

„Am finalizat atacul nostru de mare succes asupra celor trei situri nucleare din Iran, inclusiv Fordo, Natanz și Esfahan. Felicitări marilor noștri războinici americani. Nu există nicio altă armată în lume care să fi putut face asta”, a adăugat Trump.

Duminică au apărut și primele imagini din satelit care arată locul unde ar fi putut lovi rachetele GBU-57 lansate de pe bombardierele strategicie B-2. Potrivit CNN, 6 bombardiere ar fi lansat 12 bombe doar la situl Fordo.

U.S. GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) strike reportedly hit the "centrifuge halls" at Iran's Fordow facility, precisely as indicated on the object's schematic.



