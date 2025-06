Statele Unite au atacat Iranul. Trump anunță lovituri la 3 situri nucleare, printre care și Fordo: „Un succes militar spectaculos”

Președintele SUA, Trump, a declarat pentru Fox News că un total de 6 bombe GBU-57A/B MOP „distrugătoare de buncăre” au fost lansate de bombardierele stealth cu rază lungă de acțiune B-2A „Spirit” ale Forțelor Aeriene SUA asupra instalației nucleare Fordo, în timp ce 30 de rachete de croazieră de atac terestru (TLAM) BGM-109 „Tomahawk” au fost lansate de pe submarine ale Marinei SUA la instalațiile nucleare Natanz și Isfahan. Acest lucru a dus la distrugerea completă a tuturor celor trei amplasamente nucleare principale din Iranul Central.

U.S. President Trump tells Fox News that a total of 6 GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) 30,000lb “Bunker Buster” Bombs were dropped by U.S. Air Force B-2A “Spirit” Long-Range Stealth Bombers on the Fordow Nuclear Facility, while 30 BGM-109 “Tomahawk” Land-Attack Cruise… pic.twitter.com/P4cYTxyFDv