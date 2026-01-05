China îi cere lui Trump să-l elibereze pe Maduro

Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a cerut Statelor Unite eliberarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, informează Sky News.

Conform oficialului de la Beijing, China urmărește îndeaproape situația din Venezuela, iar operațiunea militară a SUA în urma căreia Maduro a fost arestat a reprezentat o încălcare a dreptului internațional.

Beijingul a precizat că, în același timp, China a avut întotdeauna „o cooperare și comunicare pozitivă” cu guvernul de la Caracas.

În acest context, ministrul chinez de Externe a declarat, de asemenea, că Beijingul nu acceptă ca nicio țară să acționeze din postura de „judecător mondial”.

China reprezeintă unul din principalii parteneri economici ai Venezuelei, în condițiile sancțiunilor impuse de SUA regimului de la Caracas din 2017.

China a achiziționat diverse bunuri din Venezuela în valoare de peste 1,3 miliarde de euro în 2024.