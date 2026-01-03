“Vladimir Putin ar putea fi și el răpit”. Propaganda rusă, bulversată de capturarea lui Maduro

03 Ian 2026

Unii bloggeri ruși au trasat paralele între acțiunile SUA în Venezuela și acțiunile Rusiei în Ucraina. FOTO: Hepta

Experții militari ruși își fac griji că și Vladimir Putin ar putea fi răpit, într-un mod similar cu capturarea lui Nicolas Maduro, la Caracas.

Aceștia au numit operațiunea militară americană, pe canalul de Telegram “Novorossiya Militia Reports”, „inteligentă”, „rapidă” și „eficientă”. „Probabil că și SVO-ul nostru a plănuit-o așa. Este puțin probabil ca Gherasimov să fi plănuit să lupte timp de patru ani”, se lamentează postul de televiziune rus.

Unii bloggeri ruși au trasat paralele specifice între acțiunile SUA în Venezuela și acțiunile Rusiei în Ucraina. De exemplu, corespondentul de război Yuri Kotenok a scris că SUA din Venezuela „copiază acțiunile forțelor speciale rusești din primele ore ale SVO din Gostomel” (la începutul războiului de amploare din Ucraina, Rusia a debarcat trupe pe aeroportul Gostomel, situat lângă Kiev.

Paralele între acțiunile SUA în Venezuela și acțiunile Rusiei în Ucraina

„Ei bine, nu există nicio îndoială în privința serviciilor secrete americane. Au niște specialiști cu adevărat de top care lucrează acolo. Sunt multe de învățat și de adoptat”, a scris canalul Telegram „ZAPISKI VеrANA”.

„Vom fi geloși, tovarășe Beria”, a scris redactorul-șef al Russia Today, Margarita Simonyan, după ce a apărut vestea că Nicolas Maduro a fost capturat în Statele Unite.

Bloggerul de extremă dreapta Vladislav Pozdnyakov, la rândul său, a lăsat un comentariu ironic despre operațiune. „Caracas în trei ore”, a scris el, referindu-se la zicala comună conform căreia la începutul invaziei Ucrainei, Rusia voia să cucerească Kievul „în trei zile”.

„De ce nu au făcut așa ceva în Ucraina în 2014? Probabil că există multe explicații. Dar când compari aceste explicații cu cei patru ani ai celui de-al Doilea Război Mondial și cu tot restul, par nesemnificative”, a întrebat corespondentul Komsomolskaya Pravda, Dmitri Steishin.

„Scopul nostru este să împotmolim SUA în America de Sud până la urechi și să o facem să se ciocnească cu interesele chineze de acolo”, a remarcat el într-o altă postare.

Comentariul vine în contextul în care MAE rus s-a declarat „extrem de alarmat” de rapoartele privind „capturarea” lui Maduro.

MAE rus a condamnat operațiunea americană

Ministerul rus de Externe a emis o declarație suplimentară cu privire la evenimentele din Caracas, exprimându-și îngrijorarea deosebită cu privire la rapoartele privind „capturarea” președintelui venezuelean Nicolas Maduro în timpul unei operațiuni americane.

„Suntem extrem de alarmați de rapoartele conform cărora președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost scoși cu forța din țară ca urmare a acțiunilor agresive de astăzi ale Statelor Unite”, a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat.

Ministerul rus de Externe a cerut Statelor Unite să „clarifice situația”, numind capturarea și îndepărtarea lui Nicolas Maduro din țară „un atac inacceptabil asupra suveranității unui stat independent”.