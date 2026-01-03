Detalii spectaculoase ale operațiunii capturării lui Maduro. Președintele Venezuelei și soția sa, scoși din dormitor de soldații SUA

3 minute de citit Publicat la 16:52 03 Ian 2026 Modificat la 17:15 03 Ian 2026

Fum la Caracas în urma loviturilor SUA și suporteri ai regimului în stradă, după vestea operațiunii americane de capturare a președintelui venezuelean. Foto: Profimedia Images

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși din dormitorul lor de către forțele americane în timpul raidului care a dus la capturarea lor, au declarat două surse familiarizate cu situația, citate de presa internațională.

Cuplul prezidențial a fost capturat în miez de noapte. Cei doi dormeau la momentul în care soldații SUA au năvălit peste ei, au declarat sursele citate.

Raidul, efectuat de Forța de elită Delta a Armatei SUA, nu s-a soldat cu nicio pierdere în rândul americanilor, potrivit unui oficial american.

Conform The New York Times, o sursă CIA din cadrul guvernului venezuelean a monitorizat locația lui Nicolas Maduro în ​​zilele și în momentele dinaintea capturării sale de către forțele speciale americane.

Agenția americană de spionaj a furnizat informațiile care au dus la capturarea lui Maduro, monitorizând poziția și mișcările acestuia cu o flotă de drone stealth care au asigurat o supraveghere aproape constantă asupra Venezuelei.

Trump: O treabă incredibilă

"Echipa (care l-a capturat pe Maduro) a făcut o treabă incredibilă. Membrii săi au exersat şi au repetat la un nivel fără precedent. Şi - mi s-a spus de către militari - nu există nisio altă ţară pe pământ care să fi putut face aşa ceva. Dacă aţi fi văzut ce s-a întâmplat...

Vreau să spun, eu m-am uitat la tot ce s-a întâmplat ca şi cum ar fi fost la televizor (...)

Este pur şi simplu ceva uimitor, o treabă uimitoare pe care au făcut-o aceşti oameni", a spus președintele american Donald Trump în legătură cu operațiunea de sâmbătă, din Venezuela.

Imaginea de ansamblu a operațiunii efectuate de SUA în Venezuela

Donald Trump a confirmat că SUA au efectuat un atac la scară largă asupra Venezuelei, capturându-i pe președintele Nicolas Maduro și soția sa și scoțându-i din țară.

Ulterior, procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că Maduro și soția sa au fost puși sub acuzare în Districtul Sudic din New York, fiind acuzați de narco-terorism, printre altele.

Bondi a scris pe X: "În curând, se vor confrunta cu mânia deplină a justiției americane, pe pământ american în instanțele americane.

În numele întregului Departament de Justiție al SUA, aș dori să-i mulțumesc președintelui Trump pentru curajul de a cere responsabilitate în numele poporului american și să adresez mulțumiri armatei noastre curajoase care a condus misiunea incredibilă și extrem de reușită de a-i captura pe acești doi presupuși traficanți internaționali de narcotice".

Anterior evoluțiilor din 3 decembrie, SUA l-au acuzat pe Maduro că conduce un "narco-stat" și că a trucat alegerile din 2024, pe care opoziția politică venezueleană susțin că le-a câștigat în mod covârșitor.

În paralel, Trump l-a somat pe Maduro să părăsească puterea.

Dar Venezuela - care a declarat stare de urgență - acuză SUA că încearcă să pună mâna pe resursele strategice ale țării, în special petrolul și mineralele sale, încălcând "independența politică a națiunii".

De ce a căzut atât de repede Maduro în Venezuela

Operațiunea americană în Venezuela a început în cursul dimineții, explozii și zgomot de aeronave fiind auzite în jurul orei 2:00, ora locală în capitala Caracas.

Totul s-ar fi terminat într-o jumătate de oră, deși Guvernul venezuelean a comunicat că și-a desfășurat forțele armate pentru "apărarea totală a națiunii".

Presa internațională notează că, pe hârtie, Venezuela are sisteme robuste de apărare antiaeriană și forțe militare, paramilitare și de poliție care ar fi trebuit, teoretic, să îngreuneze acest tip de raid.

Dar acest lucru nu a fost valabil în realitate.

"Corupția, antrenamentul deficitar, lipsa mentenanței (mijloacelor militare) și alți factori au redus semnificativ această amenințare la adresa operațiunii americane.

Rezistența la atac a părut mai limitată decât s-ar fi putut anticipa și poate indica eșecuri sistemice mai ample, operațiuni secrete în sprijinul raidului sau chiar o complicitate cu elemente din interiorul țării", a spus expertul militar Nic Jenzen Jones, citat de Sky News.

O operațiune planificată de la mijlocul lui decembrie

Administrația Trump a început pregătirile operațiunii de atac în Venezuela și capturare a lui Nicolas Maduro la mijlocul lunii decembrie, au declarat pentru CNN persoane familiarizate cu planurile.

Un plan anterior a fost perturbat de alți factori, inclusiv vremea nefavorabilă.

Planurile SUA s-au concentrat pe înlăturarea lui Maduro de la putere și pe luarea de măsuri pentru a înființa un guvern de tranziție, înainte de a convoca alegeri.

În orele imediat următoare operațiunii de capturare a lui Maduro, administrația Trump nu a făcut niciun comentariu public cu privire la înființarea unui guvern de tranziție.

Când a fost întrebat, luna trecută, ce ar fi dispuse SUA să facă pentru a asigura stabilitatea în Venezuela dacă Maduro ar fi înlăturat, secretarul de stat Marco Rubio nu a răspuns.

Planurile anterioare s-au concentrat pe înființarea unei structuri care să îl sprijine pe liderul opoziției din Venezuela, Edmundo Gonzalez, a declarat una dintre sursele CNN.