Rusia cere explicații „imediate” în legătură cu situația lui Nicolas Maduro: „Suntem extrem de alarmaţi”

1 minut de citit Publicat la 15:27 03 Ian 2026 Modificat la 15:27 03 Ian 2026

Nicolas Maduro si Vladimir Putin. sursa foto: Hepta

Rusia a cerut sâmbătă clarificări „imediate” cu privire la situaţia preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, declarând că este „extrem de alarmată” de informaţiile conform cărora acesta ar fi fost „scos cu forţa” din ţară, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Suntem extrem de alarmaţi de informaţiile conform cărora preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au fost scoşi cu forţa din ţară în urma agresiunii de astăzi (sâmbătă) lansate de Statele Unite”, a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat, solicitând „clarificări imediate cu privire la această situaţie”.

Ministerul rus de Externe a anunţat mai devreme că Rusia este profund îngrijorată şi condamnă „actul de agresiune armată” împotriva Venezuelei comis de Statele Unite.

„În situaţia actuală, este important... să prevenim o escaladare şi să ne concentrăm pe găsirea unei ieşiri din această situaţie prin dialog”, a precizat ministerul rus într-un comunicat.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că SUA au efectuat atacuri la scară largă asupra Venezuelei, încununate de succes, iar liderul acestei ţări, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi şi scoşi din ţară pe calea aerului.

Atacul asupra Caracas a durat mai puțin de 30 de minute

Atacul asupra Caracas a durat mai puțin de 30 de minute, scrie AP News, care citează un comunicat transmis de Administrația Federală a Aviației.

Au fost cel puțin șapte explozii în capitala Venezuelei, iar oamenii care eau pe stradă au început să alerge spre case.

Unii au postat pe rețelele sociale că au auzit și văazut explozii.

Nu e știe clar dacă au existat victime de ambele părți.

Atacul în sine a durat mai puțin de 30 de minute. Nu e clar dacă vor mai fi acțiuni similare, deși Trump a anunțat în postarea sa că loviturile au fost efectuate cu succes.