Scumpiri record ale aurului și argintului din cauza crizei din Venezuela

Creșterea aurului vine după un an excepțional pentru metalul prețios. sursa foto: Getty

Cotațiile aurului și argintului au crescut luni, pe fondul evaluării de către investitori a riscurilor geopolitice accentuate, după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite, relatează Bloomberg, citat de Agerpres.

Pe piața spot, prețul aurului a urcat cu până la 2,1%, depășind pragul de 4.420 de dolari pe uncie, în timp ce argintul s-a apreciat cu aproape 5%.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică seara că Statele Unite sunt acum „la conducere” în Venezuela, după capturarea președintelui Nicolas Maduro.

Afirmațiile au amplificat incertitudinile legate de viitoarea guvernare a statului sud-american, Trump susținând că Washingtonul are nevoie de „acces total” la țară, inclusiv la rezervele sale de petrol.

„Episodul a consolidat un context de incertitudine geopolitică”, a explicat Christopher Wong, analist la Oversea-Chinese Banking Corp din Singapore. Totuși, acesta apreciază că riscurile imediate sunt limitate, întrucât „evoluțiile din Venezuela sugerează o finalizare relativ rapidă a situației, mai degrabă decât un conflict militar de durată”.

Creșterea aurului vine după un an excepțional pentru metalul prețios, care a înregistrat cea mai bună performanță anuală din 1979 și a atins mai multe recorduri, susținut de achizițiile băncilor centrale și de intrările de capital în fondurile tranzacționate la bursă garantate cu lingouri.

Un alt factor favorabil a fost seria de trei reduceri consecutive ale dobânzilor operate de Federal Reserve, într-un context avantajos pentru activele care nu oferă randament prin dobândă.

Marile bănci anticipează noi creșteri ale cotației aurului în acest an, mai ales în condițiile în care Fed este așteptată să continue relaxarea politicii monetare, iar administrația Trump ar putea schimba conducerea băncii centrale. Goldman Sachs Group Inc a avertizat luna trecută că scenariul său de bază indică o posibilă creștere a prețului aurului până la 4.900 de dolari pe uncie, cu riscuri orientate în sus.

Argintul a avut, la rândul său, o evoluție chiar mai puternică decât aurul în anul precedent, depășind niveluri considerate până de curând improbabile. Pe lângă factorii comuni cu aurul, metalul alb a fost susținut și de temerile persistente privind eventuale tarife de import impuse de administrația americană.

La prânz, pe piața din Singapore, aurul se aprecia cu 1,8%, până la 4.409,84 dolari pe uncie, în timp ce argintul urca cu 3,5%, la 75,38 dolari pe uncie. Platina și paladiul consemnau, la rândul lor, creșteri de aproximativ 2%.