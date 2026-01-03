Afacere de succes cu o plantație atipică: O familie întoarsă din Germania face profit cu o livadă de afine la ghiveci în Rădești

Maria Sîrbu are livadă cu afine la ghiveci în Rădești, Alba. Sursa foto: Antena 3 CNN

Povestea unei afaceri de succes din Rădești, în livada de afine a familiei Sîrbu, a fost prezentată în emisiunea Agricool de la Antena 3 CNN. După 17 ani petrecuți în Germania, familia a hotărât să se întoarcă acasă și să înceapă o afacere în agricultură.

Afacerea din județul Alba a pornit cu 1.000 de plante de afin, cumpărate din Olanda și plantate în ghivece. Suprafața a crescut constant, ajungând în prezent la 3.000 de metri pătrați.

„Sunt dulci, aromate, mai sunt și dulci-acrișoare – așa sunt plantele de afin de cultură”, spune Maria Sîrbu, agricultor.

Familia Sîrbu are o plantație atipică de afine, la ghiveci

La Rădești, în județul Alba, Maria Sîrbu are o plantație atipică, la ghiveci. Cultura este una tânără, iar producția este în creștere de la an la an, chiar dacă 2025 nu a fost un an favorabil pentru agricultori.

„Este o plantație la ghiveci, după cum se și vede, și anul acesta a fost destul de capricios. Am avut temperaturi scăzute în primăvară, multe zile la rând, dar am trecut totuși cu bine și sperăm că vom trece cu bine și de acum înainte”, explică Maria Sîrbu.

Aceasta precizează că, deși fructele sunt de calitate, condițiile meteo și-au pus amprenta asupra producției: „Fructele sunt frumoase, sunt dulci, aromate, dar nu au un calibru foarte mare, pentru că plantele au trecut prin foarte mult stres termic.”

Afinele de vând direct din plantație

Fructele sunt vândute direct din plantație. Consumate crude, au un conținut ridicat de vitamine și antioxidanți, dar pot fi prelucrate și sub formă de siropuri sau dulcețuri.

„Bune, aromate, gustoase, nici nu vă pot explica”, spune un client.

Un alt consumator afirmă: „Sunt unul dintre consumatorii fideli ai acestei ferme. Produsele de aici m-au impresionat și, la un moment dat, este și o necesitate, pentru că am înțeles că afina are niște calități deosebite.”

Afinul nu este o plantă pretențioasă, însă are o condiție esențială: necesită un sol acid. Arbustul preferă clima răcoroasă și umedă și nu se dezvoltă bine în verile foarte fierbinți, cu temperaturi extreme și lipsă de precipitații.

„Aici avem soiul Legacy, care se va coace mai târziu decât soiul Duke, undeva luna viitoare. Este mult mai tânăr, fiind plantat anul trecut, are fructe mari și frumoase, dar se coace mai târziu decât Duke”, mai spune Maria Sîrbu.