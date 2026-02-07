Micii fermieri cer explicații de ce prețul laptelui se triplează până ajunge la raft. Mulți renunță la afacere, iar importurile cresc

Pentru micii fermieri care cresc vaci de lapte, devine tot mai greu să reziste pe piață. Fără diversificarea activității, riscă să pună lacătul pe afacere. FOTO: Getty Images

România produce mai multă brânză decât în urmă cu 20 de ani, înainte de aderarea la Uniunea Europeană. În același timp, importurile sunt mai mari decât producția națională din unitățile de procesare industrială. Pentru micii fermieri care cresc vaci de lapte, devine tot mai greu să reziste pe piață. Fără diversificarea activității, riscă să pună lacătul pe afacere.

Multe sate din județul Cluj sunt situate în zone de deal, cu pajiști bogate, ideale pentru creșterea animalelor. Cu toate acestea, tot mai puțini localnici se mai încumetă să țină vaci de lapte. Nu este rentabil, spun ei, pentru că prețul laptelui este mic, iar forța de muncă e scumpă și greu de găsit.

Sebastian Constăntea, fermier din județul Cluj: „E foarte dificilă desfacerea lactatelor, pentru că, în momentul de față, prețul litrului de lapte pornește de la 1,7–2 lei, plecat din fermă. Să plece la 2,2 lei de la o fermă… se investește foarte mult în animal ca să dea calitate și cantitate, și cheltuiești mult. Dar, în momentul în care a plecat laptele de la fermă, intră în fabrica de lapte și de acolo iese de la 4 lei în sus, până pe la 8–10 lei.”

Producătorii cer explicații despre cum prețul laptelui se dublează sau chiar se triplează până ajunge la raft. Pentru a rămâne competitivi într-o piață dominată de mari producători și importuri, unii fermieri caută soluții alternative. Vânzarea directă, prin automate de lapte, este una dintre variante, dar nu este la îndemâna tuturor.

Sebastian Constăntea, fermier: „Ca să duci laptele la dozator, îl vinzi de la 4 lei în sus litrul. Dar trebuie să te gândești că îți trebuie mașină. Pentru omul de rând, care are 20–30 de litri de lapte, nu are rost să facă așa ceva: să ia un tanc de lapte și să meargă la oraș, că nu merită transportul.”

Situația dificilă a micilor fermieri începe să se vadă și în statistici. Datele APIA arată că, anul trecut, livrările de lapte către procesatori au scăzut cu aproximativ 5%. În paralel cu această scădere, s-au diminuat și exporturile românești de brânză. Principalele țări de destinație sunt, în special, cele în care există comunități mari de români, adică Grecia, Italia și Marea Britanie.