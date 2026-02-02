Nea Nelu crește pomi fructiferi exotici lângă cetatea Alba Carolina: Culege și iarna banane, portocale și papaya. Vecin: „E fenomenal”

Ioan Vasiu culege banane, portocale și papaya într-o seră, chiar și iarna, lângă Cetatea Alba Carolina. Sursa foto: Antena 3 CNN

Chiar în zona Cetății Alba Carolina, Ioan Vasiu crește banane, portocale și papaya, chiar și iarna, în ciuda gradelor cu minus de afară. Pasiunea e costisitoare, dar l-a facut faimos în toată zona. Cum a început totul cu câțiva lămâi a povestit, la Antena 3 CNN, chiar Nea Nelu.

În spatele zidurilor Cetății Alba Carolina, într-o curte obișnuită din Alba Iulia, se află o seră care sfidează iarna. Pasiunea pentru plante exotice a început încă din familie, spune proprietarul serei.

„Părinții mei au avut lămâi, bineînțeles că nu erau în seră. Erau în casă, în ghiveci. Vara îi scoteam afară, iarna în casă și uite așa ne chinuiam și noi, chinuiam și plantele și, până la urmă, m-am hotărât să fac o seră”, a povestit Nea Nelu, proprietarul serei.

„Bananul produce o dată în viața lui”

Odată construită sera, experimentele nu au întârziat să apară.

„Având sera, am mai tot încercat, am mai plantat și papaya și nisperos și alte fructe, tot felul, și fructul pasiunii. Se fac! Trebuie avut grijă de ele. Trebuie udate, trebuie temperatură, trebuie îngrășăminte. Bineînțeles, numai îngrășăminte naturale folosesc”, spune Nea Nelu.

Sera are aproximativ 40 de metri pătrați și este încălzită cu o centrală proprie, iar întreținerea ei presupune costuri lunare semnificative. Pentru Nea Nelu, însă, pasiunea este mai importantă decât cheltuielile. Întrebat care este pomul său preferat, răspunsul vine fără ezitare.

„Papaya! Deși e greu de întreținut și destul de greu produce, pentru că trebuie condiții mai speciale și e cheltuială mai mare, dar în schimb, când produce, produce calumea”, explică Nea Nelu.

„Pe urmă, al doilea este bananul. Numai problema e, la banan, că el produce o dată în viața lui. Pe urmă vine tăiat, între timp cresc puiuții lângă el. Până când crește mare ciorchinele și se coc bananele, că durează între 5 și 8 luni, după ce s-a format ciorchinele mare de banană, până când se coace, depinde de iarnă sau vară”, a mai spus proprietarul serei.

Atunci când gustă din roadele muncii sale, satisfacția este pe măsură.

„Nu sunt bune, sunt foarte bune! Numai astea-s de la capătul de jos și sunt mai micuțe...”, a spus Nea Nelu, savurând o banană.

Localnic: „Mi se pare un lucru fenomenal, mai ales în timpul iernii, să ai fructe exotice”

Cea mai mare provocare rămâne menținerea unui echilibru între temperatură și umiditate.

„Umiditatea o controlez prin aerisiri, atât doar. Umiditatea se formează și o controlez prin aerisire. De fapt, și cu umiditatea e o problemă pentru că am două feluri de plante, la care le place umiditatea și temperatură mare. De exemplu, citricele le place mai răcoare și mai puțină umiditate. Și cam am problemă și trebuie să văd între ele, și cu niciuna nu am rezultate maxime, pentru că dacă la una am rezultate maxime, pe cealaltă am defavorizat-o”, a explicat proprietarul serei.

Când recolta este prea mare pentru familie, fructele ajung la prieteni și cunoștințe. Localnicii sunt impresionați și vin să vadă cu ochii lor fructele exotice coapte în plină iarnă.

„Mi se pare un lucru fenomenal, mai ales în timpul iernii, să ai fructe exotice. Am fost, am văzut, are pe 40 de metri pătrați, are și o centrală electrică care încălzește special pentru așa ceva. Am văzut portocal la el, am văzut banane gata făcute, papaya gata de gustat”, spune un localnic.

Pentru Ioan Vasiu, sera nu este o afacere, ci o pasiune de o viață, pusă în practică cu multă răbdare.