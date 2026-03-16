Miliardarul american Peter Thiel a organizat la Roma o conferință secretă despre Anticrist. Consilier al Papei: „Ar trebui ars pe rug?”

Miliardarul american Peter Thiel, cofondatorul Palantir Technologies, o companie care produce software-uri bazate pe IA. Foto: Getty Images

Miliardarul american de origine germană Peter Thiel, investitor în capitaluri de risc și unul dintre primii susținători ai președintelui Donald Trump, a lansat duminică o serie de prelegeri organizate cu ușile închise la Roma, în care explorează conceptul de Anticrist, atrăgând atenția comentatorilor catolici, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Conferința, la care se poate participa doar pe bază de invitație și care se desfășoară până miercuri, nu este deschisă pentru reprezentanții presei, iar locul său de desfășurare nu a fost dezvăluit public. Organizatorii, citați în mass-media, spun că participanții provin din mediul academic, din sectorul tehnologiei și din cercurile religioase.

Peter Thiel, cofondator al Palantir Technologies, o companie care produce software-uri bazate pe inteligența artificială (AI) și care are legături strânse cu agențiile de apărare și de informații din Statele Unite, a acordat în ultimii ani o atenție din ce în ce mai mare ideilor religioase și filosofice.

Anul trecut, el a susținut o serie similară de conferințe la San Francisco, în care a analizat posibilitatea ca Anticristul - o figură care se opune sau îl neagă pe Hristos - să apară pe scena mondială.

În special, Peter Thiel a declarat că se teme că va apărea un Anticrist care va crea un guvern mondial unic, în baza promisiunii de a opri un dezastru nuclear provocat de AI sau de schimbările climatice.

Peter Thiel, în vârstă de 58 de ani, a crescut într-o familie creștină evanghelică și a declarat că creștinismul îi modelează viziunea asupra lumii.

Vizita sa la Roma a atras atenția Bisericii Romano-Catolice, care, sub conducerea papei Leon al XIV-lea, primul pontif născut în Statele Unite, a criticat în mod deschis unele dintre politicile de dreapta ale președintelui Donald Trump. Suveranul pontif a avertizat, de asemenea, asupra pericolelor pe care le prezintă inteligența artificială.

Universitățile catolice din Roma au negat speculațiile din presă potrivit cărora ele ar putea găzdui evenimentul magnatului american, iar, conform agendei oficiale a papei Leon al XIV-lea, nu este programată nicio întâlnire între Peter Thiel și liderul de la Vatican.

„Act prelungit de erezie”

Părintele Paolo Benanti, consilier al papei în domeniul inteligenței artificiale, a scris într-un eseu publicat sâmbătă că Peter Thiel a acționat ca un „teolog politic” în Silicon Valley.

„Întreaga acțiune a lui Thiel poate fi... interpretată ca un act prelungit de erezie împotriva consensului liberal: o provocare la adresa însăși fundamentelor coexistenței civile, pe care el le consideră acum depășite”, a scris Paolo Benanti în eseul apărut pe site-ul publicației Le Grand Continent.

Articolul său a avut titlul următor: „Erezia americană: Ar trebui Peter Thiel să fie ars pe rug?”

Un ziar deținut de Conferința Episcopilor Catolici din Italia, L'Avvenire, a publicat, de asemenea, o serie de articole, săptămâna trecută, care îl criticau aspru pe Peter Thiel.

Unul dintre articole avertiza că liderilor din sectorul tehnologiei nu ar trebui să li se permită să-și stabilească singuri limitele etice, susținând că guvernele trebuie să apere supravegherea democratică a platformelor digitale și să se opună răspândirii dezinformării.

Peter Thiel menține legături strânse cu personalități din Washington, inclusiv cu vicepreședintele JD Vance, el însuși convertit la catolicism. Prezența lui Peter Thiel la Roma urmează unei serii de vizite în Italia ale unor personalități proeminente legate de mișcarea conservatoare din Statele Unite, precum Steve Bannon, Elon Musk și chiar JD Vance.