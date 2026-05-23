Garnizoana unde au fost executați soții Ceaușescu s-a făcut muzeu și atrage turiști din SUA. Un manechin îl reprezintă pe Ionel Boeru

6 minute de citit Publicat la 15:21 23 Mai 2026 Modificat la 15:22 23 Mai 2026

Execuția soților Ceaușescu. Garnizoana unde au fost împușcați de parașutistul Ionel Boeru a fost transformată în muzeu. Sursă foto: Hepta / Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene - Școala de Cavalerie via Facebook

Turiști din Statele Unite ale Americii, din America de Sud și din Europa vin în număr tot mai mare la muzeul înființat pe amplasamentul unității militare din Târgoviște, unde au fost împușcați în 1989 soții Ceaușescu, relatează Agerpres într-un reportaj realizat în fosta garnizoană.

Locația se numește în prezent Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene - Școala de Cavalerie.

Într-o zi ploioasă de vineri, muzeul era vizitat de două grupuri: unul, de studenți străini din București și altul, de elevi din Turcia, ajunși la Târgoviște printr-un Proiect Erasmus, consemnează jurnalistul agenției de știri.

În premieră în acest an, fosta unitate militară participă la programul "Noaptea Muzeelor" și poate fi vizitată gratuit sâmbătă, 23 mai.

"Este un amalgam atât de interesant și atât de special în această clădire, încât am putea să discutăm în fiecare zi, să găsim o temă, o subtemă, o idee, o personalitate încă de dinainte de Mircea cel Bătrân și până prin anii 2000. Muzeul a înregistrat până acum un număr mare de vizitatori din afara județului Dâmbovița, ba, mai mult, din afara României.

Este un test foarte bun pentru noi, ca instituție, să vedem cum vor reacționa localnicii la Noaptea Muzeelor.

Sunt foarte interesată să văd reacția lor, pentru că toți trecem pe lângă această clădire, iar această clădire are o memorie specială, fiind locul în care Nicolae și Elena Ceaușescu și-au găsit sfârșitul", a declarat pentru Agerpres Irina Cîrstina, muzeografă la Complexul Național Curtea Domnească Târgoviște.

› Vezi galeria foto ‹

Sfârșitul comunismului, găzduit la parterul muzeului din Târgoviște

Muzeul este structurat în două mari secțiuni, fiecare având repartizat un nivel al clădirii.

Cea mai vizitată secțiune se află la parter și reconstituie atmosfera de la sfârșitul anilor comunismului. S-au păstrat nealterate toate elementele decorative ale interioarelor, în forma și cromatica existente în 1989, iar mobilierul este cel original.

Din holul central, se pot vizita biroul comandantului Unității Militare 01417, colonelul Andrei Kemenici, locul detenției (Biroul Servicii - Logistică/Biroul șefului de Stat Major), precum și Sala Procesului (Biroul Organizare - Mobilizare).

Acestora li se adaugă două săli în care este reconstituită viața cotidiană în comunism, iar în curtea interioară se află zidul execuției cuplului Elena și Nicolae Ceaușescu.

Momentele așa-zisului proces în care au fost condamnați soții Ceaușescu, reconstituite la Târgoviște

Tot la parter, în sala de conferințe, este disponibilă vizionarea momentelor importante din așa-zisul proces din data de 25 decembrie 1989.

Încă de la intrarea în clădire, vizitatorii sunt introduși în atmosfera unei zile care a schimbat istoria. După intrarea pe ușa principală a clădirii, este vizibilă sala procesului, una dintre cele mai impresionante secțiuni a muzeului, flancată de manechine-soldat în uniforme militare și cu puști-mitralieră.

Reconstituirea este exactă, cu mare atenție la detalii. Vizitatorii pot vedea exact poziționarea completului de judecată, ținutele militarilor și ale procurorilor, dar și celebrul avion de hârtie realizat de generalul Victor Stănculescu în timpul pledoariilor.

"În imaginile video se vede că generalul Stănculescu își făcuse un avion de hârtie și se juca cu el, în timp ce aștepta finalul procesului. Noi am recreat inclusiv acest detaliu", precizează muzeografa Irina Cîrstina.

Ținutele purtate de participanți au fost refăcute după imaginile filmate în 25 decembrie 1989. Uniformele militare sunt originale, iar hainele purtate atunci de Nicolae și Elena Ceaușescu au fost reproduse de specialiști în reconstituiri istorice.

"Totul este refăcut riguros. Procurorul Voinea, de exemplu, apare îmbrăcat exact ca în filmare, cu jeanși albaștri și pulover. Toți sunt așezați exact ca în imaginile originale", subliniază muzeografa.

Nicolae și Elena Ceaușescu, scoși ziua din clădire și băgați în TAB, în curtea garnizoanei

Vizitatorii sunt adesea surprinși de dimensiunea redusă a încăperii.

"La televizor părea o sală mare. În realitate, era un birou administrativ adaptat în grabă pentru proces", explică Irina Cîrstina.

Muzeul încearcă să reconstituie nu doar evenimentele, ci și atmosfera apăsătoare de nesiguranță și panică din acele zile. Mulți dintre soldații și ofițerii de la Târgoviște trăiau permanent cu teama unui atac.

"Se vorbea despre teroriști, veneau informații contradictorii, iar oamenii erau convinși că unitatea va fi atacată. Nicolae și Elena Ceaușescu erau mutați permanent prin unitate și păziți strict.

Colonelul Kemenici credea că el îi va ține o oră, două, trei și că o să vină cineva să îi ia, dar nu a venit nimeni să îi ia. Din cauza termerilor că vor veni teroriștii, soții Ceaușescu nu erau ținuți ziua aici, în această clădire.

Peste zi, erau îmbrăcați în uniforme militare și și plimbați în niște TAB-uri, în curtea unității. Apoi erau aduși noaptea, în camera aflată zid în zid cu biroul comandantului", povestește muzeografa.

Ea amintește și episodul în care protestatarii au venit la poarta unității, după ce s-a aflat că soții Ceaușescu se află în Târgoviște. Fostul președinte ar fi crezut, pentru o vreme, că oamenii veniseră să îl elibereze.

"El încă avea impresia că, dacă le va vorbi muncitorilor, va fi înțeles și salvat. Dar nimeni nu mai voia atunci să îl elibereze", spune Irina Cîrstina.

Urme numeroase de gloanțe, dar nu pe pereții garnizoanei, ci pe zidurile liceului de vizavi

Clădirea unității militare a avut foarte puține urme de gloanțe. Mult mai mult s-a tras din unitatea militară spre clădirea de vizavi, cea a unui liceu.

Trebuie menționat că în imediata vecinătate a unității militare unde erau soții Ceaușescu se afla clădirea Securității, lipită de cea a Miliției.

"Clădirea liceului de peste drum a avut mult mai multe urme de gloanțe. Cel puțin așa declară colonelul Kemenici: că un milion de cartușe s-au tras din această unitate.

Unitatea era totuși bine pregătită și s-a tras la un moment dat dinspre liceu spre ei, iar ei au reacționat extraordinar de disproporționat. Deci, au ciuruit clădirea liceului, crezând că sunt atacați de teroriști (...) În acel schimb de focuri a murit un militar în termen, aflat în curtea unității, lângă statuia de la intrare. Au mai murit și alții în acele zile, iar în curtea interioară există un monument al acestor tineri care au murit nevinovați", explică muzeografa.

Muzeul include și povești mai puțin cunoscute despre ultimele ore ale lui Nicolae Ceaușescu, inclusiv episoade legate de tratamentul său pentru diabet și de speranța că va fi salvat de forțele loiale regimului.

Locul execuției este păstrat aproape intact. Zidul păstrează încă urmele gloanțelor, iar locația oferă detalii despre desfășurarea execuției.

Manechinul lui Ionel Boeru, care i-a executat pe soții Ceaușescu, expus la Târgoviște

"Au fost desemnați trei parașutiști să tragă, dar practic unul singur a executat focurile decisive. La momentul execuției nu au fost folosiți militari din unitate. S-au adus acei parașutiști.

Cel care a tras este cel pe care vizitatorii îl pot vedea în sala procesului, în spatele acuzării, sub forma unui manechin. Înfățișează un parașutist și este trecut numele lui. Este singurul care a tras. Soții Ceaușescu au fost legați la mâini. Elena Ceaușescu a protestat. Au fost scoși și duși acolo.

Erau trei persoane desemnate să tragă. Una nu a tras deloc, una a tras aiurea și acest parașutist, (Ionel) Boeru, a tras. Se știe că s-a întâmplat la ora 14.45", detaliază Irina Cîrstina.

Potrivit reprezentanților muzeului, aproximativ 70% dintre vizitatori sunt străini sau turiști veniți din alte județe. Au fost înregistrate grupuri din Franța, Spania, Turcia, dar și turiști individuali din America de Sud.

"Ne-a scris recent cineva din America de Sud care vine special în Europa și vrea să ajungă la Târgoviște. Există un interes uriaș pentru acest loc", conchide muzeografa.