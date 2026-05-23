Incendiu la CET Vest. Un transformator a luat foc. A fost emis mesaj Ro Alert. Este al doilea incident în câteva săptămâni

3 minute de citit Publicat la 13:38 23 Mai 2026 Modificat la 14:19 23 Mai 2026

Incendiu la CET Vest, sâmbătă, 23 mai. Foto: captură video Antena 3 CNN

Un incendiu a fost semnalat, sâmbătă, la CET Vest, determinând intervenția urgentă a autorităților.

CET Vest era oprită după incendiul sever petrecut în aprilie, când explozia uleiului dintr-un transformator a provocat daune importante.

A fost emis mesaj Ro Alert pe o rază de trei kilometri

Actualizare 14:00 În prezent, se lucrează pentru localizare și răcirea transformatorului.

Nu sunt victime.

Incendiul a afectat și o hală aflată în imediată apropiere.

Incendiu la CET Vest, al doilea în câteva săptămâni

Știrea inițială: "Un transformator ar fi luat foc în urmă cu puțin timp la CET Vest, Centrala Electrică de Termoficare aflată în vestul Capitalei.

Vorbim despre al doilea incendiu care are loc în ultima perioadă.

Ne amintim că în luna aprilie un alt incident de acest fel s-a soldat cu avarii grave, care au determinat inclusiv oprirea temporară a funcționării acestei centrale.

Autoritățile se deplasează la fața locului pentru a izola zona și a lichida flăcările", a relatat Georgiana Murgilă, realizator Antena 3 CNN.

Din cauza degajărilor mari de fum, oamenii sunt sfătuiți să evite zona bulevardului Timișoara.

ISU: Incendiul a izbucnit la un transformator în aliniament cu cele afectate de incidentul din aprilie

Este vorba despre un incendiu în aceeași locație în care s-a mai produs anterior un eveniment, în data de 20 aprilie. Ca și în acel caz, la vorbim despre o degajare intensă de fum, motiv pentru care comandantul intervenției a solicitat si a dispus transmiterea de urganță a unui mesaj vocal pentru avertizarea populației. Este o coloană de fum care, în absența vântului, se propagă pe verticală.

Totuși, dacă vântul începe să bată, se poate schimba direcția de propagare și ar fi bine ca locuitorii din zonă să închidă ferestrele.

Revenind la modul de manifestare a incendiului, este vorba despre un transformator aflat în aliniament cu cele care au fost afectate de incendiul anterior.

Pentru scurt timp, echipajele noastre au realizat un dispozitiv de intervenție si au rămas în așteptare, până ce am primit de la reprezentanții obiectivului confirmarea că a fost întreruptă în totalitate alimentarea cu energie electrică.

În acest moment se acționează asupra transformatorului cu substanțe de stingere, astfel încât incendiul să rămână localizat și să nu se extindă.

Au fost mobilizate opt autospeciale de intervenție cu apă și spumă, echipele de intervenție la înălțime, descarcerare, autospeciala de roboti și, de asemenea, autospeciale de stingere cu azot, specifice pentru astfel de situații.

Pericolul există, pentru că aceste generatoare sunt alimentate cu combustibil din rezervoare foarte mari și atunci măsurile de protecție trebuie luate în concordanță cu riscurile pe care le identificam acum acolo", a spus la Antena 3 CNN Daniel Vasile, reprezentant ISU.

Anchetă după explozia uriașă urmată de incendiu la CET Vest, petrecută în luna aprilie

Pe 20 aprilie anul curent, un incendiu a devastat Centrala Electrică de Termoficare (CET) Vest din București, după ce un transformator electric de 10.000 kW, care conținea aproximativ 30 de tone de ulei, a explodat.

Incendiul a fost stins după o intervenție contracronometru, care a durat peste trei ore.

Autoritățile au anunțat o anchetă de amploare în urma incidentului.

Avaria majoră a dus la sistarea activității CET Vest, iar jumătate de oraș nu a avut apă caldă timp de câteva zile.

Ulterior, CET Grozăvești a preluat sarcina termică de la CET Vest.

Mai mulți locuitori ai Capitalei au semnalat că, înainte de explozia din aprilie, au avut loc fluctuații de energie electrică.

"Fix când eram la geam să-l închid, atunci s-a întâmplat explozia. M-am panicat, deoarece nu mă așteptam să se întâmple așa ceva și, știind că este și centrala, am zis că s-ar putea întâmpla chiar mai rău. Cu războaiele astea, am crezut că poate s-o fi întâmplat ceva, când am auzit ditamai bubuitura. S-a auzit destul de tare, pe la 2-3 kilometri", a relatat un locatar.

Deflagrația și incendiul din 20 aprilie nu s-au soldat cu victime.

"Singurele efecte (după incident) sunt cele referitoare la apa caldă în această zonă a Bucureștiului. Parțial, în cartierul Militari, parțial în Drumul Taberei, există acest disconfort.

În ceea ce înseamnă alimentarea cu energie electrică, aceasta este asigurată. Este o situație foarte complicată. Urmează ca evaluarea să fie făcută în perioada următoare, pentru a se stabili care sunt cauzele acestui incident, dar mai ales pentru a limita efectele asupra populației", spunea, la momentul respectiv, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.