Explozie uriașă la CET Vest din București. Arafat: Sunt 40 de tone de ulei pe transformator. Mai sunt flăcări doar la unul

sursa foto: Facebook /Info Trafic Bucuresti si Ilfov

Un incendiu a izbucnit, luni noapte, la Centrala Electrică de Termoficare (CET) Vest din București, după ce un transformator electric de 10.000 kW, care conținea aproximativ 30 de tone de ulei, ar fi explodat, potrivit primelor informații.

UPDATE 00:48. „În momentul de față incendiul nu se mai manifestă cu flacără. Se lucrează în continuare la răcirea zonei de intervenție. Rectificare: Incendiul a afectat în total 3 transformatoare electrice” - ISU București-Ilfov

UPDATE 00:44. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat la Antena 3 CNN că ultima actualizare a informațiilor arată că nu sunt victime și că nu există risc de extindere a incendiului.

"Ca să corectăm informațiile care s-au dat până acum, este vorba de trei transformatoare, două mai mari, unul mai mic, cu 40 de tone de ulei aproximativ. Situația este sub control. Am înțeles că flacăra se mai manifestă este la uleiul dintr-un singur transformator. Au fost mobilizate mai multe forțe, mai ales pentru apă și spumă, pentru că se folosește spumă specială pentru stingere dacă este ulei implicat Riscul de extindere mi s-a spus că este nul. Nu există risc de extindere la acest moment și, din fericire, nu avem victime. Situația este în dinamică și sperăm să o anunțăm ca fiind complet sub control în cel mai scurt timp. În momentul am înțeles, am înțeles că fumul nu este foarte mare. Cel puțin, asta am înțeles de la colegi și nu este foarte aproape de case. Deci, din ambele puncte de vedere, cred că situația rămâne totuși sub control și fumul se va disipa", a spus Arafat.

UPDATE 00:38 - Șeful Departamentului ISU, Raed Arafat, a declarat la Antena 3 CNN, că incendiul are loc la trei transformatoare, unde sunt 40 de tone de ulei. Flacăra mai este la un singur transformator. Riscul de extindere e nul. Din fericire, nu avem victime.

UPDATE 00:29. „A fost oprită alimentarea cu energie electrică la nivelul obiectivului. Pentru a asigura o cantitate suficientă de apă, a fost suplimentat dispozitivul cu 8 autospeciale de stingere de mare capacitate (cisterne). Intervenim în continuare pentru localizarea incendiului”, precizează ISU București-Ilfov.

Update 00:17. „În prima fază am văzut o lumină puternică în zona furnalelor de lumină furnalele ca ziua. Ca de magneziu. Am crezut că sunt artificii și de aceea am venit la geam. Apoi s-a stins, se emana fum...și la câteva secunde mai spre stânga am văzut explozia. S-a ridicat până sus la înălțimea furnalelor sub formă de ciupercă de foc”, a declarat o locuitoare din zonă, pentru Antena 3.ro.

La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau deschis la două transformatoare electrice din incinta centralei.

ISU București-Ilfov intervine cu șapte autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere cu azot, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Până în acest moment, nu au fost raportate victime.