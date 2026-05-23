Ruşii au atacat cu drone la graniţa cu România, iar locuitorii din județul Tulcea au primit un mesaj RO-Alert. Anunţul MApN

1 minut de citit Publicat la 11:39 23 Mai 2026 Modificat la 11:43 23 Mai 2026

În această dimineaţă, Rusia a lansat o serie de atacuri asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Sursa foto: Getty Images

A fost alertă sâmbătă dimineaţa, la granița României, după ce armata rusă a lansat un atac cu drone asupra portului Chilia din Ucraina. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că locuitorii din județul Tulcea au fost alertaţi despre bombardamentele Rusiei printr-un mesaj RO-Alert. "Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul ale vreunui vehicul aerian", au precizat cei de la MApN într-un comunicat. Incidentul are loc la câteva ore după ce mai multe drone ucrainene au lovit un depozit de petrol al Rusiei de la Marea Neagră, unde a izbucnit un incendiu puternic.

Astăzi, în jurul orei 09:30, locuitorii din nordul județul Tulcea au primit un nou mesaj RO-Alert în care erau avertizaţi cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

"Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţii exteriori. Durata estimată: 90 minute", s-a precizat în mesajul RO-Alert.

Starea de alertă aeriană a fost menținută timp de aproximativ jumătate de oră, încetând oficial la ora 09:53, după ce amenințarea s-a îndepărtat de granițele naționale.

"În dimineața zilei de sâmbătă, 23 mai, Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Sistemul de supraveghere radar a detectat în jurul orei 09.05, în spațiul aerian ucrainean, un grup de ținte care se îndreptau către portul Chilia din Ucraina, în proximitatea frontierei naționale a României.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 09:28. Alerta aeriană a încetat la ora 09:53", au precizat cei de la MApN într-un comunicat făcut public pe site-ul instituţiei.

Conform Ministerului Apărării, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul ale vreunui vehicul aerian.





