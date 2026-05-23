Câștigători și perdanți: cum au crescut veniturile reale ale gospodăriilor în țările din Europa în 2025. Polonia domină topul

3 minute de citit Publicat la 11:00 23 Mai 2026 Modificat la 11:00 23 Mai 2026

Panoramă a capitalei Poloniei, Varșovia, la apus. Țara a înregistrat timp de doi ani la rând cea mai mare creștere procentuală a veniturilor pe cap de locuitor în gospodării. Foto: Getty Images

Două țări, situate în Europa Centrală și, respectiv, în sud-vestul continentului, au înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor reale ale gospodăriilor din Europa în ultimii doi ani, arată o analiză Euronews bazată pe date ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE.

Este vorba despre Polonia și Portugalia în timp ce, între marile economii, Spania s-a situat pe primul loc, adaugă sursa citată.

Țările și instituțiile urmăresc numeroși indicatori pentru a măsura creșterea economică, iar Produsul Intern Brut (PIB) se numără printre cei mai invocați.

Însă creșterea PIB-ului nu reflectă ceea ce oamenii câștigă efectiv ca venit real, nici măcar atunci când creșterea este ajustată cu inflația.

Venitul real al gospodăriilor pe cap de locuitor este un indicator al resurselor pe care aceste entități le au în mod efectiv la dispoziție pentru consum sau economisire, oferind o imagine mai exactă a nivelului de trai.

La nivelul anului 2025, dintre cele 16 țări analizate, 14 au consemnat creșteri ale venitului real al gospodăriilor pe cap de locuitor, comparativ cu 2024. Alte două au înregistrat scăderi.

16 țări europene, analizate la venitul per capita în gospodării în 2025. 14 au raportat creșteri

Polonia s-a aflat pe primul loc, cu cea mai mare creștere reală, de 4,1%. Această țară a înregistrat, de asemenea, cea mai mare creștere a indicatorului menționat și în 2024, când a raportat 7,8%.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - organizație interguvernamentală ce reunește 38 dintre cele mai dezvoltate economii din lume - a subliniat că, în cazul Poloniei, majorările remunerațiilor angajaților au compensat reducerea beneficiilor sociale.

Țările de Jos (2,3%) și Portugalia (2%) au înregistrat, de asemenea, creșteri de cel puțin două procente.

În 2024, creșterea procentuală a Portugaliei (6%) a fost mult mai mare decât a Țărilor de Jos (2%), ceea ce justifică plasarea primeia pe locul 2, în urma analizei la nivelul ultimilor doi ani.

Danemarca (1,9%), Grecia (1,8%) și Spania (1,5%) au consemnat avansuri între 1,5% și 2%.

OCDE a remarcat creșterea veniturilor nete din proprietăți, precum și a remunerațiilor angajaților în Grecia, în timp ce rata șomajului a atins cel mai scăzut nivel din 2009, acești factori având un rol semnificativ în evoluție.

Belgia (1,4%), Ungaria (1,2%) și Suedia (1,2%) au înregistrat, fiecare, o creștere de peste 1% a venitului real al gospodăriilor pe cap de locuitor.

România, care nu este membru OCDE, nu se numără printre țările analizate.

La nivelul marilor economii, Spania a consemnat cea mai bună performanță, iar Franța, cea mai slabă

Italia s-a situat la nivelul mediei OCDE, cu o creștere anuală de 0,8% în 2025. Trimestrial însă, cifrele arată o altă realitate: venitul real al gospodăriilor per capita a scăzut cu 0,9% în trimestrul al patrulea din 2025, după o creștere de 0,4% în trimestrul al treilea.

Potrivit OCDE, acest lucru s-a datorat în principal creșterii inflației și scăderii veniturilor din proprietăți.

În clasamentul pentru întregul an, 2025, Cehia (0,7%), Regatul Unit (0,7%) și Germania (0,6%) au completat clasamentul, toate situându-se ușor sub medie.

În Regatul Unit, creșterea din ultimul trimestru a fost solidă, ajungând la 1,1% după o scădere de 1,2% în trimestrul al treilea.

„Această revenire a reflectat în principal creșterea remunerațiilor angajaților și a beneficiilor sociale, precum și reducerea taxelor pe venit și pe avere”, a explicat OCDE.

Prin contrast, Franța a înregistrat doar o creștere anuală marginală, de 0,2%.

Finlanda și Austria, țările unde venitul per capita în gospodării este declin

Finlanda și Austria au fost singurele două țări în care venitul real anual al gospodăriilor pe cap de locuitor a scăzut în 2025, declinul procentual fiind de 0,7%, respectiv 1,8%.

„Pentru Finlanda, aspectul determinant ține, probabil, de creșterea economică slabă din ultimii câțiva ani”, a declarat pentru Euronews Tuomas Matikka de la Institutul de Cercetare Economică VATT.

Specialistul a adăugat că această încetinire este însoțită de creșterea șomajului și de reduceri ale beneficiilor sociale și ale altor cheltuieli publice.

Acestea au fost decise de guvern pentru a compensa deficitul public în creștere.

OCDE a atribuit, de asemenea, declinul Finlandei majorării taxelor pe venit și pe avere.

Creșterea veniturilor gospodăriilor a încetinit la nivelul OCDE în 2025

Per ansamblul anului 2025, creșterea venitului real al gospodăriilor pe cap de locuitor în țările OCDE a încetinit la 0,8%, de la 2,1% în 2024.

Aceeași tendință s-a manifestat, în linii mari, și în țările europene.

În 2024, toate cele 16 țări din listă au înregistrat creșteri. Însă, comparând anii 2024 și 2025, doar patru țări au raportat în 2025 o rată de creștere mai mare decât în 2024.

În Belgia și Danemarca, indicatorul a avansat de la 0,5% la 1,4%, respectiv de la 1% la 1,9%.

În Suedia, rata de creștere a fost cu 0,4 puncte procentuale mai mare în 2025, iar în Țările de Jos, 0,2 puncte procentuale.

Austria a evoluat în direcția opusă. După o creștere de 3,6% în 2024, țara a înregistrat un declin de 1,8% în 2025.