Facturile la telefon și internet sunt vizate de o schimbare majoră. Cum vor fi calculate şi ce trebuie să ştii ca abonat

În următoarele luni, felul în care sunt calculate facturile la telefonie mobilă și internet ar putea să se schimbe pentru milioane de abonați din România, indiferent că vorbim de Orange, Vodafone, Digi sau Telekom. Un proiect de lege, deja votat în Senat, spune că toate facturile pentru abonamentele exprimate în euro sau în altă valută trebuie emise în lei, la cursul oficial al Băncii Naționale a României (BNR), fără marje, adaosuri sau comisioane ascunse în conversie.

În prezent, mulți clienți au abonamente trecute în contract în euro, iar pe factură văd suma în lei, calculată după un "curs" stabilit de operator, de regulă mai mare decât cursul BNR. Asta înseamnă că, fără să-și dea seama, oamenii plătesc câțiva lei în plus la fiecare factură, iar aceste diferențe se adună în timp și devin o sursă de profit pentru companii, nu un cost transparent pentru client.

Noua regulă spune așa: dacă ai, de exemplu, un abonament de 10 euro, operatorul este obligat să transforme această sumă în lei folosind exclusiv cursul de schimb al BNR din ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii, curs publicat la ora 13:00. Nu mai sunt permise marje peste acest curs, nu mai există comisioane de conversie valutară și nici cursuri "interne" mai mari; suma pe care o vezi pe factură trebuie să rezulte doar din cursul BNR, nu din decizia operatorului.

Un alt element important este informarea clientului: dacă prețul din contract este exprimat în euro sau în altă monedă, operatorul trebuie să te anunțe de la început că vei primi factura în lei, la cursul BNR din ziua lucrătoare anterioară. Astfel, înainte să semnezi contractul, vei ști exact că nu există spațiu pentru "surprize" de curs, iar orice diferență între suma în euro și suma în lei va fi strict cea dată de BNR.

Proiectul nu se limitează doar la telefonie și internet; el se înscrie într-o idee mai largă, discutată și pentru alte contracte în valută – cum ar fi leasingul sau anumite abonamente – unde conversia în lei, la facturare, ar urma să se facă la cursul BNR, fără adaosuri. Scopul declarat este să existe o regulă unică și clară pentru toate situațiile în care consumatorul plătește în lei un preț stabilit în valută, astfel încât comercianții să nu mai poată folosi propriile cursuri de schimb.

De ce se schimbă regula:

azi – cursuri "interne" mai mari decât BNR;

diferențe de câțiva lei la fiecare factură;

profit suplimentar pentru operatori.

Noua formulă de calcul:

curs BNR din ziua lucrătoare anterioară;

fără marje, fără comisioane de conversie.

Ce trebuie să ştii ca abonat:

contractul poate fi în euro;

factura vine doar în lei, la curs BNR;

operatorul este obligat să te informeze din start.

Regulă pentru toate contractele în valută:

discuții și pentru leasing și alte abonamente;

conversie doar la cursul BNR;

fără cursuri proprii ale comercianților.