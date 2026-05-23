Administrația Trump schimbă regulile pentru cetățenii străini. Aceștia nu mai pot aplica pentru Green Card de pe teritoriul SUA

1 minut de citit Publicat la 10:20 23 Mai 2026 Modificat la 10:23 23 Mai 2026

Administrația Trump impune o nouă regulă pentru străinii care vor să obţină Cartea Verde (Green Card). Toţi cei care doresc să își modifice statutul de imigrare în Statele Unite pentru a obține cărți verzi vor trebui să o facă din afara țării prin intermediul Departamentului de Stat, a anunțat vineri Serviciul pentru Cetăţenie şi Imigrare al SUA (USCIS), o mișcare criticată de grupurile de ajutorare, relatează Reuters.

USCIS a anunțat schimbarea printr-un memorandum de politică, în care s-a cerut ofițerilor să ia în considerare factorii și informațiile relevante de la caz la caz atunci când stabilesc dacă este necesară o măsură extraordinară.

"Un străin care se află temporar în SUA și dorește o Carte Verde trebuie să se întoarcă în țara sa de origine pentru a depune cererea", a transmis Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (U.S. Department of Homeland Security – DHS), instituția care coordonează USCIS, potrivit sursei citate.

"Această politică permite sistemului nostru de imigrare să funcționeze așa cum a fost prevăzut de lege, în loc să încurajeze exploatarea unor portițe legislative", au mai precizat oficialii americani.

Serviciul pentru Cetăţenie şi Imigrare al SUA a menţionat că noua politică va elibera resursele agenției pentru a se concentra pe procesarea altor cazuri.

Purtătorul de cuvânt al USCIS, Zach Kahler, a declarat într-un comunicat că atunci când străinii aplică din țara lor de origine, "se reduce nevoia de a-i găsi și îndepărta pe cei care decid să se ascundă și să rămână ilegal în SUA după ce li s-a refuzat rezidența", conform New York Times.

Zach Kahler menționează că cei care vin în America cu vize neimigrante, inclusiv studenți, lucrători temporari și turiști, se află în SUA pentru o perioadă scurtă de timp și într-un scop specific.

"Sistemul nostru este conceput pentru ca aceștia să plece după ce vizita lor se termină. Vizita lor nu ar trebui să funcționeze ca primul pas în procesul de obținere a Cartei Verzi", a explicat Zach Kahler.

Ulterior, în comunicat, acesta a mai făcut următoarele precizări: "Respectarea legii permite ca majoritatea acestor cazuri să fie gestionate de Departamentul de Stat la oficiile consulare americane din străinătate și eliberează resursele limitate ale USCIS pentru a se concentra pe procesarea altor cazuri care intră sub incidența sa, inclusiv vizele pentru victimele infracțiunilor violente și ale traficului de persoane, cererile de naturalizare și alte priorități".