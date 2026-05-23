Catastrofă minieră: Cel puțin 90 de oameni au murit după o explozie de gaze în subteran, în China

Publicat la 08:46 23 Mai 2026 Modificat la 09:37 23 Mai 2026

Salvatori la locul catastrofei miniere din Liushenyu, China, 23 mai 2026. Sursă foto: Profimedia Images

O explozie de gaze la o mină de cărbune din nordul Chinei a ucis cel puțin 90 de persoane, după ce un prim bilanț indica cel puțin 82 de decese, relatează, sâmbătă, CNN, care citează presa de stat.

„Eforturile de salvare sunt în desfășurare. Numărul victimelor este încă evaluat”, a transmis CCTV, adăugând că nouă persoane sunt încă dispărute.

Nu a fost clar imediat câte persoane au rămas blocate în mina din provincia Shanxi.

Anterior, agenția de știri de stat Xinhua a raportat că nivelurile de monoxid de carbon „au depășit limitele” în interiorul minei de cărbune Liushenyu.

Explozia a avut loc vineri, la ora 19:30, ora locală, când 247 de muncitori se aflau în subteran.

Cel puțin 201 de persoane au fost evacuate sâmbătă, până la ora 6:00 dimineața, ora locală, potrivit agenției Xinhua.

Cauza exploziei este în curs de investigare, potrivit autorităților.

Președintele Xi Jinping a cerut „eforturi totale de salvare” a persoanelor dispărute și a solicitat, de asemenea, o anchetă amănunțită cu privire la cauza exploziei, cu stabilirea responsabilității în conformitate cu legea”.

Cărbunele este o sursă cheie de energie în China, în ciuda eforturilor naționale din ultimii ani, de a renunța la combustibilii fosili.

Shanxi este un centru major pentru cărbunele chinezesc și găzduiește o industrie minieră cu un istoric marcat de mii de incidente similare.