Un nou scandal înaintea concertului lui Max Korzh, la Bucureşti: 4 bărbaţi, reţinuţi, după ce fani ucraineni şi români s-au bătut

1 minut de citit Publicat la 09:02 23 Mai 2026 Modificat la 09:36 23 Mai 2026

Max Korzh va susține sâmbătă, 23 mai 2026, un concert pe Arena Națională. Sursa colaj foto: Facebook/Poliţia Capitalei & Instagram/Max Korzhmus

Patru bărbaţi implicaţi în conflictul care a izbucnit în noaptea de joi spre vineri în Centrul Vechi al Bucureştiului au fost reţinuţi pentru 24 de ore, potrivit Agerpres. Poliţia Capitalei a transmis că fani ucraineni ai lui Max Korzh s-au luat la bătaie cu români, iar în cursul zilei de sâmbătă, cei reţinuţi vor fi prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale. Incidentul a avut loc cu câteva ore înainte de show-ul celebrului rapper belarus, programat pe Arena Națională, pentru care autoritățile au fost instituit măsuri de securitate ca la Summit-ul NATO, de teama unor provocări ale Rusiei.

Conform sursei citate, în scandalul de noaptea trecută au fost implicate mai multe persoane, atât cetăţeni străini (cu vârste cuprinse între 17 şi 51 de ani), veniţi în România pentru concertul rapperului Max Korzh, cât şi cetăţeni români (cu vârste cuprinse între 33 şi 52 de ani).

"Poliţiştii Capitalei din cadrul Secţiei 27 Poliţie au fost sesizaţi de către jandarmi din cadrul DGJMB cu privire la un conflict izbucnit între mai multe persoane de naţionalitate română şi ucraineană, la o adresă din Sectorul 3, Bucureşti.

Din verificările efectuate la faţa locului a rezultat că doi bărbaţi, cetăţeni străini, în vârstă de 29 şi 51 de ani, au fost agresaţi fizic de alţi doi bărbaţi, în vârstă de 33 şi 39 de ani, prin loviri cu obiecte contondente la nivelul capului", informează Poliţia Capitalei.

În urma incidentului, bărbatul de 51 de ani a suferit vătămări corporale, necesitând îngrijiri medicale.

În contextul conflictului, toate persoanele implicate au exercitat acte de violenţă reciproc, constând în îmbrânceli, agresiuni fizice şi aruncarea unor obiecte de mobilier aparţinând societăţilor comerciale din proximitate, fapte desfăşurate în spaţiul public, susceptibile să tulbure ordinea şi liniştea publică, precizează sursa citată.

Pe baza probatoriului administrat, cei patru bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi urmează a fi prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale.

Incidentul produs noaptea trecută este al doilea înaintea concertului sold out al rapperului Max Korzh – în noaptea de miercuri spre joi, mai mulţi fani ucraineni s-au luat la bătaie cu motocicliști români.