ANAF schimbă regulile şi recalculează CASS pentru unele categorii de români. Cine ar urma să primească notificări şi decizii de plată

1 minut de citit Publicat la 11:18 21 Mai 2026 Modificat la 11:21 21 Mai 2026

Potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, ANAF demarează procedura de recalculare a contribuţiei la sănătate (CASS) pentru anumite categorii de români. Aceşti oameni ar urma să primească notificări şi decizii de plată direct acasă. Noile reguli îi vizează pe românii care își asigură voluntar accesul la sistemul public de sănătate sau care obțin venituri din surse independente, notează Adevărul.

Noua procedură ANAF se referă, deci, la oamenii care obțin venituri din chirii, drepturi de autor, investiții, activități agricole, silvicultură, piscicultură sau alte surse de venit pentru care contribuția nu este reținută automat în toate situațiile.

De asemenea, recalcularea contribuţiei CASS se va aplica şi în cazul contribuabililor fără venituri, dar care optează pentru plata contribuției la sănătate. Noua regulă îi vizează şi pe cei care realizează venituri pentru care, în mod normal, nu datorează CASS, dar aleg să contribuie pentru a avea calitatea de asigurat, mai susţine sursa amintită.

Ordinul mai stipulează că, în situația în care persoana aflată în întreținerea unui alt plătitor de CASS decedează în perioada pentru care era asigurată, ANAF poate recalcula contribuția aferentă perioadei respective.

Recalculare din oficiu

Aşadar, prin noul mecanism "Recalculare din oficiu", ANAF ar putea stabili alte sume datorată sau perioade de asigurare atunci când constată diferențe. Totodată, se introduc şi noile documente: "Referat privind recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate" şi "Decizie de recalculare din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate".

Autorităţile susţin că modificările au fost obligatorii pentru a corela regulile administrative cu modificările recente aduse Codului fiscal.