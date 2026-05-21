Carrefour își schimbă numele într-o țară, dar noua denumire este deocamdată secretă

1 minut de citit Publicat la 11:01 21 Mai 2026 Modificat la 11:04 21 Mai 2026

Carrefour își schimbă numele în Taiwan

Carrefour Taiwan va începe să folosească un nou nume începând cu luna iulie, însă nu poate dezvălui denumirea până atunci, a declarat miercuri președintele companiei-mamă a lanțului de supermarketuri.

Lo Chih-hsien, președintele President Chain Store Corporation, a fost întrebat de jurnaliști după o ședință a acționarilor dacă firma a decis deja noul nume al brandului de supermarketuri.

În martie, numele înregistrat oficial al două sucursale Carrefour Taiwan a fost schimbat discret în „Le Chia Kang”, ceea ce a alimentat speculațiile că acesta ar fi noul nume ales, potrivit Focus Taiwan.

Lo a răspuns că, din cauza reglementărilor locale și a obligațiilor contractuale, compania nu poate folosi și nici măcar menționa noul nume al brandului până la sfârșitul lunii iunie.

El a precizat că, deși noul nume va fi folosit începând cu 1 iulie, procesul de înlocuire a firmelor și a altor elemente de branding „nu va fi finalizat peste noapte” și va continua o perioadă și după această dată.

Compania-mamă a President Chain Store Co., conglomeratul Uni-President Enterprises Corporation, a dobândit controlul total asupra Carrefour Taiwan în 2022, prin achiziționarea participației de 60% deținute de compania franceză-mamă a supermarketului.

La sfârșitul anului trecut, compania a anunțat planuri de schimbare a numelui brandului de supermarketuri.

Uni-President administrează, de asemenea, francizele din Taiwan pentru 7-Eleven, Starbucks, Cold Stone Creamery și Mister Donut, precum și branduri locale precum Cosmed și books.com.tw.