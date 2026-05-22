O femeie exasperată de traficul din Bucureşti a coborât din tramvai şi a dirijat maşinile: "Hai, daţi inapoi"

1 minut de citit Publicat la 15:46 22 Mai 2026 Modificat la 15:56 22 Mai 2026

O femeie exasperată de maşinile care blocau linia de tramvai în Bucureşti a coborât în stradă şi a dirijat traficul. Sursa foto: captură video

Traficul aglomerat din Bucureşti a provocat scene incredibile. O femeie care călătorea cu tramvaiul, exasperată de maşinile care blocau linia, a coborât din mijlocul de transport în comun şi a început să-i dirijeze pe şoferi, ca un veritabil agent de circulaţie. Şoferii i-au explicat că nici ei n-au pe unde să-i facă loc tramvaiului, dar femeia a insistat: "Dar nu mă interesează, e problema dvs". Imaginile au fost filmate chiar de ea şi au devenit virale.

Femeia s-a enervat după mai multe minute în care vatmaniţa claxona pentru ca maşinile să elibereze calea de rulare a tramvaiului. Pasagera s-a filmat când i-a cerut vatmaniţei să-i deschidă uşa, pentru a discuta direct cu şoferii. Ea a coborât şi a început să-i întrebe de ce blochează tramvaiul, apoi a dirijat traficul.

"De un sfert de oră stau să fac stânga, doamnă. Ok, dau înapoi…", a spus unul dintre şoferii care blocau linia mijlocului de transport STB.

"Dar nu mă interesează, e problema dvs", a răspuns femeia coborâtă din tramvai.

Apoi, s-a îndreptat şi către alţi şoferi şi chiar le-a indicat pe unde să circule, precum un agent cu experienţă de la Rutieră.

"Hai, hai! Mergeți mai în spate, să faceți locul și doamnei! Haideți, dați înapoi" - au fost indicaţiile femeii. Gestul ei a avut efect, pentru că șoferii au dat cu spatele și au reuşit să elibereze linia de tramvai.

Revenită în mijlocul de transport în comun, femeia a fost lăudată pentru iniţiativa ei, iar pasagera a răspuns: "Cred că ar trebui mai mult bun simț", cu referire la şoferii care au blocat calea tramvaiului.