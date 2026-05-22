Curtea Domnească din Bucureşti a ajuns în paragină. Ciucu anunţă că vrea s-o restaureze: Plouă în interior şi e plină de buruieni

2 minute de citit Publicat la 08:33 22 Mai 2026 Modificat la 08:33 22 Mai 2026

Curtea Domnească din Bucureşti a ajuns în paragină. Sursa foto: Primăria Bucureşti

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că a semnat autorizația de construire pentru punerea în siguranță a Curţii Domneşti din Centrul Vechi al Bucureştiului, apoi monumentul medieval va fi restaurat. "Cel mai vechi monument medieval din București este într-o stare avansată de degradare, are infiltrații, plouă în interior, este plin de buruieni și are nevoie urgent de protecție", a transmis Primăria.

"Salvăm de la distrugere totală prima curte domnească a orașului. Palatul Voievodal-Curtea Veche are 570 de ani și datează din secolul XV.

Cel mai vechi monument medieval din București este într-o stare avansată de degradare, are infiltrații, plouă în interior, este plin de buruieni și are nevoie urgent de protecție.

› Vezi galeria foto ‹

Primarul Ciprian Ciucu a semnat autorizația de construire pentru punerea în siguranță. Lucrările ar putea începe în 3-4 săptămâni și ar dura 4-6 luni.

Vestigiile se află fix în inima orașului, pe str. Franceză nr. 19-23. Ocupă o suprafață de 3.380 mp și conțin nouă corpuri de clădire. S-a mai încercat o punere în siguranță, în 2018, însă lucrările au fost oprite doi ani mai târziu și abandonate. Nu au fost luate atunci nici cele mai mici măsuri de conservare a monumentului istoric.

Până în 2015, aici a funcționat un muzeu. După punerea în siguranță, Curtea Veche va fi restaurată. E important să nu ne pierdem istoria și identitatea", a comunicat Primăria Capitalei.

Istoria Curţii Domneşti

"Situl arheologic complex, construit, îmbunătățit și reparat în perioada secolelor XV-XVIII, a fost martorul celor mai importate momente din istoria orașului nostru.

Timp de secole, a fost centrul politic, administrativ și comercial al Țării Românești și reședința unor mari voievozi precum: Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu.

În jurul lui s-a dezvoltat Bucureștiul, locul pe care noi toți îl numim acasă", a mai transmis instituţia.