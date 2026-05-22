Tragedie în Spania: O fetiță de 2 ani a murit după ce părinții au uitat-o în mașină, pe caniculă

1 minut de citit Publicat la 08:04 22 Mai 2026 Modificat la 08:04 22 Mai 2026

Tatăl fetiței uitase să o lase la creșă. Foto: Getty Images

O fetiță de doi ani a murit în nord-vestul Spaniei după ce a fost uitată din greșeală în mașina tatălui său, în plin episod de căldură neobișnuită pentru această perioadă a anului. Temperaturile ar putea ajunge în unele regiuni chiar și la 38 de grade Celsius, scrie The Guardian.

Copila, al cărei nume nu a fost făcut public, a intrat în stop cardiac miercuri după-amiază, după ce a petrecut mai multe ore în autoturism, în localitatea Brión din regiunea Galicia. Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, tatăl ei uitase să o lase la creșă.

Bărbatul și-ar fi dus dimineața copilul mai mare la școală și intenționa apoi să o lase și pe cea mică la creșă. Însă, după ce ar fi fost distras de un apel telefonic, a mers direct la serviciu, uitând fetița în mașină.

Alarma a fost dată în jurul orei 15:00, când mama fetei a ajuns la creșă să o ia și a aflat că aceasta nu fusese adusă dimineață. După ce și-au dat seama ce s-a întâmplat, părinții au sunat la serviciile de urgență.

Copila a fost transportată la un centru medical din localitatea Bertamiráns, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și au declarat decesul.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele tragediei, iar familia primește în prezent sprijin psihologic.

Primăria din Brión a decretat două zile de doliu oficial și a anunțat că vineri va fi ținut un moment de reculegere în memoria fetiței.

Spania se confruntă în aceste zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna mai. Agenția meteorologică de stat, Aemet, a avertizat că în sudul țării temperaturile ar putea ajunge la 36-38 de grade Celsius.

„În luna mai am avut o perioadă lungă cu temperaturi sub normalul perioadei. Acum urmează exact opusul: un episod de căldură foarte puternică pentru această perioadă a anului, în mare parte din țară. Unele zile ar putea chiar să stabilească noi recorduri”, au transmis meteorologii.

Potrivit Aemet, valul de căldură nu îndeplinește deocamdată criteriile oficiale pentru a fi declarat caniculă, însă este posibil să dureze până la mijlocul săptămânii viitoare.

Spania este una dintre țările europene cele mai afectate de efectele schimbărilor climatice și s-a confruntat în ultimii ani cu tot mai multe episoade de temperaturi extreme și incendii de vegetație de proporții.