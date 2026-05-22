Benzina s-a scumpit în marile oraşe din România, iar motorina s-a ieftinit cu câţiva bani. Preţuri carburanţi vineri, 22 mai

1 minut de citit Publicat la 08:58 22 Mai 2026 Modificat la 09:16 22 Mai 2026

Benzina s-a scumpit în marile oraşe din România, iar motorina s-a ieftinit cu câţiva bani. Foto: Getty Images

Diferenţele de preţ între un litru de benzină şi unul de motorină nu mai sunt la fel de mari, la staţiile din România, cum erau în urmă cu o lună. Vineri, 22 mai, benzina standard s-a scumpit uşor, în comparaţie cu ziua precedentă, ajungând la 9,33 lei/litru, în timp ce motorina standard s-a ieftinit cu câţiva bani, până la preţul de 9,62 lei/litru, în medie naţională. Un litru de GPL costă 4,4 lei/litru.

Benzina premium se apropie de pragul de 10 lei pe litru, costă acum 9,92 lei/l, în medie naţională. Iar pentru un litru de motorină premium şoferii plătesc 10,43 lei.

Preţuri minime la motorină şi benzină în marile oraşe

Deşi vineri, 22 mai, benzina s-a scumpit uşor, unele staţii din marile oraşe îşi păstrează preţurile minime de joi, astfel:

Bucureşti : motorina - 9,53 lei, benzină - 9,28 lei/L

: motorina - 9,53 lei, benzină - 9,28 lei/L Cluj-Napoca : motorina - 9,53 lei/L, iar benzina 9,21 lei/L.

: motorina - 9,53 lei/L, iar benzina 9,21 lei/L. Constanţa : motorina - 9,53 lei/L, benzina - 9,28 lei/L

: motorina - 9,53 lei/L, benzina - 9,28 lei/L Timişoara : motorina - 9,53 lei/L, benzina - 9,28 lei/L.

: motorina - 9,53 lei/L, benzina - 9,28 lei/L. Iaşi: motorina - 9,53 lei/L, benzina - 9,28 lei/L.

Prețurile petrolului cresc din nou

Contractele futures pentru luna iulie ale petrolului Brent, reperul internațional, au crescut cu 1,9%, ajungând la 104,52 dolari pe baril în tranzacțiile matinale din Asia, în timp ce contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate cu livrare în iunie au avansat cu 1,5%, până la 97,81 dolari pe baril.

Cea mai importantă soluție pentru șocul energetic provocat de războiul cu Iranul ar fi redeschiderea completă și necondiționată a Strâmtorii Ormuz, a declarat directorul executiv al AIE, Fatih Birol, adăugând că țările în curs de dezvoltare din Asia și Africa vor resimți „cea mai mare durere a acestei crize”.