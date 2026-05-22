Noaptea muzeelor 2026, pe 23 mai. Ce muzee din București și din țară participă

2 minute de citit Publicat la 07:00 22 Mai 2026 Modificat la 07:04 22 Mai 2026

Noaptea muzeelor 2026, pe 23 mai FOTO: Inquam Photos /David Muntean

Noaptea Muzeelor 2026 este unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale anului în România, care promite o experiență memorabilă pentru toți iubitorii de artă, istorie și patrimoniu, cu sute de instituții deschise publicului. Dacă plănuiți o seară plină de descoperiri, iată tot ce trebuie să știți despre program, locații și activități speciale.

Noaptea muzeelor are loc pe 23 mai 2026

Ediția actuală a Nopții Muzeelor se desfășoară sâmbătă, 23 mai 2026, în intervalul 18:00 – 02:00. Evenimentul, coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România, reunește 324 de muzee și instituții culturale din 39 de județe. Accesul este majoritar gratuit, cu ghidaje, ateliere, concerte, proiecții și expoziții speciale.

Inițiat în 2005 sub egida Consiliului Europei, proiectul s-a transformat într-o tradiție europeană amplă, coordonată de NEMO (Rețeaua Europeană a Organizațiilor Muzeale). În România, Noaptea Muzeelor oferă oportunitatea unică de a explora patrimoniul național într-o atmosferă nocturnă vibrantă, accesibilă tuturor categoriilor de public, familii cu copii, tineri, pasionați de artă sau simpli curioși.

Evenimentul încurajează planificarea din timp a traseului. Multe muzee oferă programe speciale adaptate, cu ultima intrare recomandată cu o oră înainte de închidere. Verificați site-ul oficial noapteamuzeelor.org pentru actualizări, harta interactivă pe județe și programele detaliate.

Muzee din București care și-au anunțat participarea

Bucureștiul găzduiește cea mai mare concentrare de participanți, cu 47 de muzee și spații culturale. Iată o selecție relevantă cu programe anunțate:

Muzeul Național Cotroceni - deschis 17:00 - 23:00, acces gratuit cu act de identitate. Vizitați saloanele regale, spațiile medievale și expoziții temporare.

Muzeul Național al Pompierilor (Foișorul de Foc) - 17:00 - 23:00, gratuit. Descoperiți istoria salvatorilor în cele șapte săli tematice ale monumentului restaurat.

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” - 18:00 - 01:00, gratuit. Expoziții interactive, activități despre exploratori și un concert special de jazz.

Muzeul Național al Țăranului Român - 18:00 - 20:30, gratuit. Expoziții permanente, târg de tradiții și activități în curte.

Palatul Suțu (Muzeul Municipiului București) - 16:30/18:00 - 22:00/04:00 (ultima intrare), gratuit. Spectacole de teatru și concerte.

Arcul de Triumf - 18:00 - 22:00, gratuit. Expoziții despre Primul Război Mondial și panorama orașului.

Muzeul Geologic Național - program special pentru 120 de ani de la înființarea Institutului Geologic.

Muzeul Hărților - 12:00 - 23:00, gratuit. Instalații, tururi și DJ set.

Alte locații populare sunt Muzeul Național de Artă al României (cu bilet unic), Muzeul de Artă Vasile Grigore, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul Frederic Storck, Arhivele Naționale, Camera de Comerț, UNArte (Noaptea Atelierelor), Muzeul Ororilor Comunismului și multe altele. O parte din ele oferă tururi ghidate, concerte și activități interactive.

Mari muzee din țară care se pot vizita gratuit în Noaptea Muzeelor

Evenimentul se extinde la nivel național, cu zeci de muzee importante din principalele orașe:

Cluj-Napoca - 26 de locații, cu program vibrant la muzee universitare și instituții culturale.

Iași - Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Complexul Muzeal Național „Moldova” (inclusiv Muzeul Unirii și Muzeul „Poni-Cernătescu”), cu ateliere, expoziții și spectacole.

Sibiu, Brașov, Mureș - Numeroase participări, inclusiv Muzeul ASTRA (acces liber 18:00 – 24:00), Casa Mureșenilor și altele.

Craiova - Muzeul de Artă și Muzeul Olteniei cu programe extinse.

Alte județe - Brăila (12 muzee), Galați (18), Dâmbovița (16), Neamț (13) etc. Județe precum Timiș, Constanța, Argeș sau Tulcea completează harta culturală.

Indiferent de orașul în care vă aflați, consultați harta oficială pentru a descoperi opțiunile locale. Multe muzee din provincie oferă acces gratuit și programe adaptate, de la expoziții de artă populară până la situri arheologice sau case memoriale.

Noaptea Muzeelor 2026 transformă o seară obișnuită într-o celebrare națională a culturii. Fie că explorați comorile Bucureștiului sau descoperiți patrimoniul din alte orașe, oportunitatea este unică.