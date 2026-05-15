Timișoara a obținut și primul loc la categoria "Oraşe care inspiră" / foto: Getty Images

Timişoara a fost desemnată „Destinaţia Anului 2026” în România, în cadrul unei gale găzduite joi seara de Cazinoul din Constanţa, în care au fost premiate cele mai apreciate oraşe, staţiuni balneare, sate autentice şi atracţii naturale din România.

„Destinaţia anului 2026, a şasea ediţie, este un concept despre a inspira românii să vadă România. Un concept pe care românii l-au adoptat. 450.000 de voturi ale românilor în 2026 nu avea cum să facă nicio campanie de marketing, este doar datorită faptului că românii îşi iubesc ţara.

Într-adevăr, acum simt, în această locaţie superbă, în Cazinoul din Constanţa, că această competiţie a devenit ca un fel de Oscar al destinaţiilor din România. Sunt 11 categorii, sunt premii speciale, sunt foarte multe destinaţii care îşi doresc să câştige şi concurenţa asta dintre ele face ca aceste premii să fie unele foarte greu de obţinut”, a declarat fondatorul proiectului "Destinaţia Anului", Mihai Bârsan, la Gala "Destinaţia Anului 2026".

Acesta susţine că românii continuă să călătorească mult, însă turismul intern are încă un potenţial insuficient valorificat, multe destinaţii din ţară rămânând necunoscute pentru o mare parte dintre turişti.

„Românii călătoresc mult, deşi au călătorit mai puţin în 2025 faţă de 2024 datorită crizei economice şi constrângerilor, dar călătoresc mult şi călătoresc şi în România şi în străinătate şi e foarte bine, pentru că trebuie să călătoreşti, trebuie să-ţi deschizi ochii, oriunde mergi, capeţi o altă înţelegere asupra comunităţii de acolo şi poate un respect deosebit faţă de oamenii din altă ţară.

Cu toate acestea, românii nu călătoresc în România atât de mult cât ar putea. Ei merg în câteva destinaţii, dar sunt foarte multe locuri din România pe care majoritatea românilor nu le-au văzut. Adică cineva să zicem din Bucovina, poate a venit la Marea Neagră, dar cel mai probabil niciodată n-a fost în Timişoara sau chiar în Sibiu", a subliniat, pentru Agerpres, Mihai Bârsan.

El a precizat că prin acest proiect şi-a propus să aducă aceste destinaţii mai aproape de români şi să-i inspire să îşi facă vacanţele în România.

„Ne-am propus să aducem destinaţiile acestea, să inspirăm românii, să-şi facă vacanţele mai frumoase şi poate nu atât de scumpe, vizitând România şi având destinaţiile româneşti prin plan. Noi încercăm să luăm nominalizările din cât mai multe surse posibil: toate consiliile judeţene, tot juriul, chiar şi oameni obişnuiţi pot intra şi nominaliza. Şi au fost sute de nominalizări, iar dintre finalişti am ales cu votul publicului, care a avut având o importanţă foarte mare. Iată că, pe de o parte, românii sunt interesaţi, pe de altă parte, destinaţiile care participă au oameni foarte mobilizaţi şi dornici de turişti", a explicat Mihai Bârsan.

Întrebat dacă anul 2026 ar putea aduce un interes mai mare al românilor pentru vacanţele interne, în contextul tensiunilor internaţionale şi al perturbărilor provocate de conflictul din Iran asupra traficului aerian, acesta i-a încurajat pe români să aleagă destinaţiile interne, acesta fiind un moment în care pot să descopere mai mult turismul intern.

„În loc de Dubai să mergem la Sinaia şi de ce nu la Mamaia. Cred că sunt momente în care trebuie să ne aducem aminte de România şi trebuie să îndrăznim mai mult să mergem în România. O să fim plăcuţi surprinşi", a adăugat fondatorul proiectului "Destinaţia Anului".

La rândul său, Felix Tătaru, expert în marketing şi branding, promotor al proiectului, a încurajat românii să descopere mai mult destinaţiile locale şi să îşi propună să petreacă cel puţin o vacanţă pe an în România.

„Simt emoţie să fiu în mijlocul vostru, al oamenilor care promovaţi tot ce are România mai frumos şi mă întreba cineva pe hol: 'de ce faceţi asta?' şi răspunsul ăsta a venit de aici, din inimă: ce poate fi mai frumos decât să promovezi prin această competiţie, cu ajutorul vostru, tot ce are România mai frumos? Şi de asta avem şi un mesaj pe care o să-l mai auziţi: Aleg România!

Şi nu e întâmplător acest simbol, ne plac locurile frumoase, multe dintre ele le vedem în străinătate, învăţăm să fim şi mai buni din punct de vedere al standardelor din turism, dar conştient, măcar o vacanţă pe an ar trebui să ne-o propunem să o petrecem în România", a transmis Tătaru, la Gala "Destinaţia Anului 2026".

În cadrul evenimentului au fost acordate locurile I, II şi III la fiecare categorie din concurs, dar şi o serie de premii speciale dedicate promovării şi dezvoltării turismului românesc.

Astfel, Timişoara a devenit "Destinaţia Anului 2026", oraşul de pe Bega mai obţinând primul loc la categoria "Oraşe care inspiră" şi locul al doilea pentru campaniile de promovare turistică.

Titlul de "Destinaţia Anului" în Republica Moldova a revenit Rezervaţiei Cultural-Naturale Orheiul Vechi.

Premiu special "Best New Entry" a fost câştigat de Jurilovca, iar la categoria "Joacă şi Adrenalină" s-a impus Magic Park Râşnov, judeţul Braşov, în timp ce Muzeul Naţional Brukenthal a fost desemnat câştigător la categoria "Tărâmul Cunoaşterii".

Cetatea Alba Iulia a obţinut premiul la categoria "Sanctuare ale Istoriei", iar Salina Turda a fost desemnată câştigătoare la "Comori Naturale". Cazinoul din Constanţa a fost premiat la categoria "Landmarks", iar Piaţa Mare din Sibiu la "Nuclee Urbane".

Premiul special Travelminit pentru hoteluri a revenit WERK Hotel & Spa din Hunedoara, în timp ce Oradea a primit distincţia pentru cea mai bună promovare turistică.

La categoria "Sate de Poveste" a fost premiată localitatea Bârsana, iar Techirghiol a câştigat la categoria "Staţiuni Balneare". Mamaia a primit un premiu special, iar Vatra Dornei s-a impus la categoria "Staţiuni Turistice".

Distincţia pentru "Tărâmuri Fermecate" a revenit zonei Fundata - Moieciu - Bran şi Colinele Transilvaniei, iar Timişoara a fost desemnată câştigătoare la categoria "Oraşe care Inspiră". Premii speciale au mai fost acordate judeţelor Suceava şi Constanţa.