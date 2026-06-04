O toaletă publică roz a încins spiritele la Piatra Neamț. Primarul a explicat cu o poză de ce era nevoie de ea în parcul din oraș

Toaleta din Piatra Neamț se numește „Urinal Lapee” și este special concepută pentru femei și copii. Foto: Facebook.com/ Adrian Niță/Împreună pentru Piatra Neamț

O toaletă ecologică roz, amplasată într-un parc din Piatra Neamț, a stârnit discuții aprinse pe rețelele sociale. O parte dintre internauți, localnici ai orașului, au criticat dur toaleta, care nu iese în evidență doar prin culoare, ci și prin forma neobișnuită. Primarul orașului a intervenit în discuție și a explicat că toaleta este pentru copii. Edilul a postat și o imagine din același parc cu un copil care își face nevoile pe iarbă.

Discuțiile au început după ce un localnic revoltat a postat o imagine cu toaleta pe grupul de Facebook „Împreună pentru Piața Neamț”, alături de comentariul:

„Aș vrea să îl întreb pe dl.primar cum ar putea cetățenii acestui oraș să îsi facă nevoile în văzul lumii într-o pungă??? Nicăieri în lumea asta nu am văzut asemenea lucru oribil...”.

Postarea a strâns aproape 500 de comentarii. Unii oameni s-au rezumat la a explica faptul că pungile sunt pentru a colecta deșeurile, în niciun caz pentru nevoile fiziologice, în timp ce alții au scris că astfel de toalete publice există și în alte orașe din Europa. Iată câteva dintre comentarii:

„E pentru copii. Sunt peste tot în lumea asta, în parcuri”

„Peste tot în lumea asta lumea face în parcuri în pungă? Hai să fim serioși ...tu ca femeie ai putea să faci în vazul lumii într-o pungă??...ai vazut oare cum sunt wc urile publice din Paris, Roma sau cele din Japonia???”

„Te înșeli, am stat 5 ani în Germania și nu am vazut nicăieri și 1 an în Anglia și nici acolo nu am văzut. Și daca sunt pentru copii nu contează, crezi ca nu sunt ciudați care s-ar uita la un copil cum își face nevoile?”

„E plin prin Europa, mai ales în țările Scandinave de dintr-astea. Posibil la Piatra să n-aibă succes”

„Sunt pentru copii. Înainte făceau în văzul lumii, că nu aveau unde, acum sunt cât de cât acoperiți. Și nu fac în pungă. Nu dezinformați dacă habar n-aveți”

„Oare pentru ce sunt pungile? OARE?.Pentru alte deșeuri doamnă,pampers, șervețele, absorbante...sunt toalete ecologice, fără apă, aceste toalete sunt amplasate și în festivaluri, concerte, capitale din țări europene, Japonia etc Nu știu ce e așa interzis..pe bune chiar nu am evoluat și noi puțin?”

Oamenii au criticat și lipsa de intimitate, dar și costul acestei achiziții.

„Câte sute de mii de euro au costat porcăriile alea?! Bravos, națiune!”

„Am ajuns de râsul lumii!!!! Penibil și josnic!!! Atâta s-au putut d-le primar??????”

„De ce nu se construiesc toalete civilizate în parc și zonele aglomerate ale orașului?Construite și întreținute curate,chiar și cu taxă.”

În discuțiile aprinse a intervenit și primarul orașului. Adrian Niță a postat un comentariu însoțit de o fotografie din același parc, în care un copil își face nevoile pe iarbă.

„Aceste toalete sunt doar pentru copii iar pungile nu sunt pentru a-și face nevoile în ele.

În poză aveți și motivul pentru care am optat să amplasăm aceste toalete pentru copii în parcul central”, a explicat primarul.

Toaleta din Piatra Neamț se numește „Urinal Lapee” și este special concepută pentru femei și copii. Despre această toaletă neobișnuită s-a scris inclusiv în presa internațională. De exemplu, The Guardian a scris că această toaletă elimină inechitatea de gen în ceea ce privește toaletele publice.

Conceptul este destul de simplu. Lapee preia ideea unui pisoar realizat dintr-o singură piesă, cu rezervor de stocare integrat, și o adaptează pentru femei prin extinderea panoului despărțitor pentru a oferi intimitate utilizatoarei, ridicarea structurii și poziționarea orificiului în care se urinează la o înălțime care îl face ușor de utilizat. Designul în spirală asigură confidențialitatea.

Acest model de toaletă publică se folosește și în afara României, în mod special la festivalurile în aer public.