Compania românească ce concurează de la egal la egal cu giganții internaționali din IT

Rolul companiilor românești este adesea acela de integrator și partener tehnologic în proiecte complexe. Foto: Antena 3 CNN

Craiova găzduiește o nouă ediție a Intelligent Money Academy, proiect dezvoltat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România, care reunește 200 de antreprenori, manageri și profesioniști din regiune, alături de peste 20 de speakeri și traineri. Evenimentul aduce în prim-plan teme legate de dezvoltarea afacerilor, digitalizare, finanțare și tehnologie, într-un context în care competitivitatea companiilor românești devine tot mai importantă.

În cadrul conferinței, Costin Băcilă, reprezentant al Maguay, a vorbit despre poziția companiilor românești din domeniul tehnologiei în raport cu marile grupuri internaționale.

„Putem să echipăm cap-coadă centre de date și ne bucurăm că suntem un producător român care reușește să țină piept valului mare al companiilor multinaționale. Avem și parteneriate cu companii internaționale de producție hardware, acolo unde suntem depășiți, pentru că există și situații în care nu putem livra anumite tehnologii. Atunci apelăm la parteneriate cu furnizori internaționali”, a declarat Costin Băcilă.

Întrebat dacă firmele românești joacă doar un rol secundar în astfel de colaborări sau dacă reușesc să concureze de la egal la egal cu marile companii globale, acesta a subliniat că expertiza locală este recunoscută și apreciată.

„Reușim să fim umăr la umăr cu ei. În principal, aceștia sunt furnizori ai unor tehnologii pe care nu le avem în România, iar noi folosim aceste tehnologii și avem oameni certificați, oameni care le pot pune în valoare”, a explicat reprezentantul Maguay.

Potrivit lui Costin Băcilă, rolul companiilor românești este adesea acela de integrator și partener tehnologic în proiecte complexe, unde experiența și competențele specialiștilor locali sunt esențiale.

„Există noțiunea de integrator, unde companii precum Vodafone vin și fac integrări de proiecte. Orange, la fel, are apetit pentru proiecte mari de integrare, iar acolo suntem cooptați ca parte a proiectului. În principal, lucrăm cu specialiști și aducem permanent plus valoare folosind tehnologii de baze de date și de securitate cibernetică produse de partenerii noștri”, a afirmat acesta.

Managerul consideră că industria IT rămâne unul dintre domeniile în care România dispune de un nivel de specializare comparabil cu cel al piețelor dezvoltate.

„Aici avem un cuvânt de spus și este păcat că sunt puține domenii de activitate în România care au un asemenea nivel de specializare precum IT-ul”, a concluzionat Costin Băcilă.

Mesajul transmis în cadrul Intelligent Money Academy a fost că succesul companiilor românești din tehnologie nu se bazează doar pe produse și servicii, ci și pe expertiza specialiștilor locali, capabili să dezvolte și să implementeze proiecte complexe alături de cei mai importanți jucători din industria globală.