CCR a decis că Ordonanţa SAFE e constituţională. Fusese contestată de AUR, SOS şi PACE

CCR a decis că Ordonanţa SAFE e constituţională. Sursa foto: Armata României/ Facebook

Curtea Constituţională a României a respins, joi, sesizarea referitoare la Legea de aprobare a modificărilor aduse Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind instituirea Instrumentului ''Acţiunea pentru securitatea Europei'' (SAFE) şi a stabilit că actul normativ este constituţional, au precizat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR.

Potrivit surselor citate, decizia a fost luată cu majoritate de voturi.

Obiecţia de neconstituţionalitate a fost formulată de mai mulţi membri ai unor grupuri parlamentare din Camera Deputaţilor şi de către deputaţi neafiliaţi. Partidele AUR, SOS, PACE, precum şi deputaţi neafiliaţi atacaseră Ordonanţa SAFE la CCR.

Pe 26 mai, Senatul a adoptat, cu amendamente, Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 21/2026 pentru modificarea şi completarea OUG 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului ''Acţiunea pentru securitatea Europei'' (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.

Amendamentele au fost propuse de şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, care a motivat că Guvernul are capacităţi limitate şi nu le poate adopta.

Acestea vizează repartizarea fondurilor acordate României către instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi dreptul acestora de a încheia angajamente în cadrul SAFE în termen de 30 de zile de la data semnării acordului de împrumut, şi nu de la data aprobării acestui acord, cum este în prezent.

Au fost înregistrate 69 de voturi ''pentru'', trei ''împotrivă'' şi 31 de abţineri.

CCR judecă pe 10 iunie sesizarea lui Grindeanu

Curtea Constituțională a României urmează să discute pe 10 iunie sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament, declanșat prin emiterea Ordonanței de urgență privind Programul SAFE, au precizat oficiali ai CCR.

Sorin Grindeanu cere Curții Constituționale să constate existența acestui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern și să stabilească conduita de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale.