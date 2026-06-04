Marjane Satrapi, autoarea romanului grafic „Persepolis”, interzis în Iran, a murit la vârsta de 56 de ani

2 minute de citit Publicat la 15:30 04 Iun 2026 Modificat la 15:30 04 Iun 2026

Marjane Satrapi s-a născut într-o familie de stânga, activă politic, pe 22 noiembrie 1969, în orașul Rasht, din nordul Iranului. Foto: Getty Images

Regizoarea și scriitoarea franco-iraniană Marjane Satrapi, al cărei roman grafic „Persepolis” a făcut cunoscută lupta poporului iranian după Revoluția Islamică din 1979 pentru milioane de oameni din întreaga lume, a murit, relatează CNN. Artista avea 56 de ani.

Palatul Élysée a elogiat opera lui Satrapi, afirmând că lucrările sale „au captivat un public global”, într-un comunicat de presă publicat joi.

„Dispariția sa marchează pierderea unei figuri de prim rang a culturii franceze și a unei artiste profund dedicate libertății, a cărei operă a transmis un mesaj universal și i-a adus o imensă recunoaștere internațională”, se arată în comunicat.

Anul trecut, Satrapi a anunțat că refuză Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distincție națională a Franței, criticând ceea ce a numit „atitudinea ipocrită a Franței față de Iran”.

Marjane Satrapi s-a născut într-o familie de stânga, activă politic, pe 22 noiembrie 1969, în orașul Rasht, din nordul Iranului. Avea doar 10 ani când viața ei s-a schimbat radical, după ce o revoltă populară a răsturnat monarhia iraniană și a instaurat Republica Islamică.

Drepturile femeilor și fetelor au fost restrânse aproape imediat după 1979. Pentru Satrapi, revoluția a însemnat obligativitatea purtării vălului, separarea de colegii săi băieți și asistarea la represiunile îndreptate împotriva adulților din jurul ei.

Ani mai târziu, ea și-a amintit cum ea și colegele sale își scoteau vălurile în timpul pauzelor și le legau între ele pentru a le folosi ca frânghie de sărit. Acea scenă a fost ilustrată în „Persepolis”, romanul său grafic autobiografic publicat în 2000, care prezenta revoluția prin ochii unui copil. Cartea este în continuare interzisă de regimul de la Teheran.

Spiritul său rebel, surprins în „Persepolis” cu sinceritate și umor, i-a determinat pe părinții săi, temători că va atrage furia regimului, să o trimită în străinătate în 1984.

A petrecut câțiva ani dificili în Austria, ajungând la un moment dat fără adăpost și fiind internată cu bronșită, înainte de a reveni la Teheran pentru a studia arta. Și-a finalizat studiile, s-a căsătorit pentru scurt timp, însă a părăsit definitiv Iranul pentru Franța în 1994.

„Persepolis” a fost adaptat într-un film în 2007, regizat de Satrapi și Vincent Paronnaud. Pelicula a câștigat Premiul Juriului la Festivalul de Film de la Cannes în 2007 și a fost nominalizată la Premiile Oscar.

Activitatea lui Satrapi a cuprins numeroase romane grafice, pe care ea prefera să le numească „benzi desenate”, și filme. În 2019, a regizat „Radioactive”, un film biografic britanic în care actrița Rosamund Pike a interpretat-o pe Marie Curie.

În același timp, Satrapi a fost o critică vocală a regimului de la Teheran și o susținătoare importantă a mișcării „Femeie, Viață, Libertate”, apărută după moartea tinerei Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, în timp ce se afla în custodia poliției în 2022.

Fundația Narges, organizație iraniană pentru drepturile femeilor, a descris-o pe Satrapi drept „o susținătoare neînfricată a feminismului și a drepturilor femeilor” și o persoană care „a promovat lupta și reziliența femeilor iraniene”.

Satrapi a fost căsătorită cu Mattias Ripa, care a contribuit la traducerea în limba engleză a volumului „Persepolis” și a fost implicat îndeaproape în multe dintre proiectele sale. Ripa a murit anul trecut, la vârsta de 52 de ani.