Coiful de la Ciumești, piesă unică în Europa, este expus la Muzeul Național de Istorie a României

Coiful a fost descoperit într-un mormânt al unei căpetenii militare celtice / sursă foto: Muzeul Național de Istorie a României / Facebook

Exponatul lunii mai la Muzeul Național de Istorie a României este coiful de la Ciumești, prezentat în cadrul unei micro-expoziții disponibile în sala Lapidarium, informează, miercuri, organizatorii într-un comunicat, citat de Agerpres.

Obiectul de patrimoniu, piesă unică în Europa, realizat din fier, este decorat cu o pasăre de pradă cu aripile larg deschise, confecționată din tablă de bronz, cu ochii incrustați cu email alb și roșu-coral. Aripile păsării erau articulate prin balamale, astfel încât se mișcau în timpul deplasării purtătorului, sugerând zborul.

Coiful a fost descoperit într-un mormânt al unei căpetenii militare celtice, alături de alte obiecte de armament. În micro-expoziție sunt prezentate și trei artefacte atribuite unei căpetenii getice descoperite la Popești, în Câmpia Română: un umbo de scut, un fragment de cămașă de zale și o spadă îndoită ritualic.

Mormântul de la Ciumești a fost descoperit întâmplător, în vara anului 1961, cu ocazia nivelării unei dune de nisip. El face parte dintr-o necropolă mai mare din care s-au cercetat 32 de morminte (șapte de inhumație și 25 de incinerație). Inventarul funerar, recuperat parțial, consta din piese de armament (un coif de fier, o cămașă de zale din fier, două aplici de zale din bronz, două cnemide de bronz și un vârf de lance), accesorii de îmbrăcăminte și două vase ceramice (un vas bitronconic și un castron).

Coiful din fier este piesa cea mai spectaculoasă. Calota acestuia, lucrată prin batere la cald, avea două apărătoare de obraz mobile, fixate cu balamale și apărătoare fixă de ceafă. Protuberanțele, care decorau zona temporală și obrăzarele, aveau și funcția de a suplimenta capacitatea de protecție a coifului, a părților mai vulnerabile la lovituri - respectiv tâmpla și obrazul, se arată în comunicat.

Identificarea păsării reprezentate pe coif rămâne dificilă, însă specialiștii consideră că ar putea fi vorba despre un corb, unul dintre animalele sacre în mitologia celtică.

Reprezentări de coifuri celtice decorate cu păsări de pradă sau alte animale se întâlnesc pe cazanul de la Gundestrup, din Danemarca, dar piese ca atare, cu excepția celui de la Ciumești, nu au fost descoperite în cursul cercetărilor arheologice, ceea ce face ca această piesă să fie unică. Dincolo de utilitatea sa ca piesă de armament defensiv, coiful de la Ciumești poate fi considerat și un simbol al autorității unui șef militar celtic.

Cercetările întreprinse asupra pieselor descoperite în mormântul căpeteniei militare celtice au permis reconstituirea unor detalii atât din viața lui personală, cât și a ritualului de înmormântare.

Micro-expoziția poate fi admirată în cursul lunii mai, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 - 18:00.